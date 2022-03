Si rinnovano i pavimenti della Casa di Riposo “Stella Montis” a Fondo

Lavori in vista per le pavimentazioni al primo e terzo piano della Casa di Riposo “Stella Montis” a Fondo, in cima alla Val di Non.

Il Comune di Borgo d’Anaunia, proprietario della struttura, ha deciso di intervenire sui locali dell’edificio che più necessitano di opere urgenti.

Nonostante la struttura sia data in gestione a un soggetto privato, infatti, spetta all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Graziadei il compito di intervenire con lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria.

Sentito anche il consiglio di amministrazione del soggetto gestore, di cui fa parte lo stesso Comune di Borgo d’Anaunia, è stato individuato quale intervento di sanificazione quello del rifacimento dei pavimenti dei locali al primo e al terzo piano dell’immobile, spazi fondamentali in quanto si tratta delle sale nelle quali si svolgono le attività di intrattenimento degli ospiti e che quindi richiedono in questo momento una particolare attenzione dal punto di vista sanitario e della pulizia e igienizzazione.

Dopo aver contattato delle ditte specializzate, l’amministrazione comunale ha affidato gli interventi di rifacimento dei pavimenti al primo e terzo piano della Casa di Riposo “Stella Montis” alla ditta F. Merz srl di Trento, per un importo di 21.698 euro oltre gli oneri Iva 10%.

