Sequestrati 9 chili di droga, in manette titolare di un bar a Rovereto

Nuovo colpo allo spaccio di droga della Guardia di Finanza di Trento a Rovereto nel quartiere Brione. A finire in manette il contitolare di un bar ristorante della zona.

Dopo il blitz di mercoledì che ha portato alla scoperta e al sequestro di 3 chili e mezzo di cocaina e oltre 11 di hashish con il conseguente arresto di un cittadino libico di 30 anni pregiudicato che vive da 10 anni a Trento in clandestinità nei giorni scorsi a Rovereto sono stati sequestrati 6 chili di cocaina e 3 di hashish per un valore di quasi 150 mila euro.

L’uomo era pedinato da tempo perchè appunto fortemente sospettato di spacciare grosse quantità di stupefacente.

Pubblicità Pubblicità

Durante la perquisizione nel garage dell’uomo sono stati sequestrati anche 4.200 euro in contanti. Poi i controlli sono stati estesi anche all’esercizio commerciale e oltre la cocaina e all’ hashish sono state trovati anche marijuana e vari funghi allucinogeni. A scoprire la droga è stato il cane dell’unità cinofila antidroga Aron.

Va sottolineato che il bar rimane aperto perché viene gestito da un’altra persona ritenuta completamente estranea ai fatti criminosi.

I due colpi messi a segno dalle fiamme gialle dimostrano come la droga a Trento e Rovereto cominci a diffondersi in modo importante. I due sequestri rientrano infatti nel più importanti degli ultimi anni. Un fenomemo in grande espansione che purtroppo interessa per la maggior parte il mondo giovanile e minorile. Il dato importante è che ormai anche Rovereto è entrata nel mirino dei grandi spacciatori di droga. Ed è risaputo che dove c’è la droga, aumentano anche criminalità e degrado.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità