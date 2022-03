Ritrovato il corpo senza vita di Giorgio Santomaso

Giorgio Santomaso, 58 anni, residente a Madonna Bianca, è stato ritrovato ieri, purtroppo senza vita, dopo giorni di ricerche.

La sua scomparsa risaliva a Lunedì, cioè da quando è uscito per l’ultima volta di casa, dal suo appartamento ubicato in via Menguzzato, dove viveva con la madre. Da allora non si avevano più notizie. Erano stati i famigliari ad allertare le forze dell’ordine.

Gli investigatori avevano girato in lungo e in largo i boschi sopra Madonna Bianca, dove ogni tanto faceva una passeggiata, ma non è stato trovato nulla. Poi purtroppo il ritrovamento di Giorgio Santomaso morto.

