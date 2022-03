Presentato il programma della visita dell’Ambasciatore della Tanzania a Cles

L’Ambasciatore della Tanzania Mr. Mahmoud Thabit Komba ed il Console della Tanzanzia Dr. Marco Conca saranno a Cles tra il 30 marzo e il 1° aprile grazie all’invito fatto dal Comune e dalla Fondazione Ivo De Carneri nell’ambito del gemellaggio tra Cles e l’isola di Pemba, arcipelago di Zanzibar (Tanzania).

L’iniziativa, che è inserita negli eventi di “Cles x Agenda 2030” inerente gli obiettivi 10 (ridurre le disuguaglianze) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide) è stata presentata in conferenza stampa venerdì 25 marzo dal Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi e dal Direttore della Fondazione Dott. Michelangelo Carozzi.

Spiega il Sindaco Mucchi: «L’ambasciatore potrà approfondire un tema che per noi è familiare: quello della cooperazione, oltre che a consolidare il gemellaggio già esistente siglato nel 2018. Ci saranno incontri con la cooperazione agricola del Consorzio Frutticoltori Cles, quella finanziaria con la Cassa Rurale Val di Non, turistica con l’Apt Valle di Non, sociale con la cooperativa La Coccinella. A questi si affiancano gli appuntamenti con la Comunità di Valle sul tema dei rifiuti e con l’Ospedale per la sanità».

Il Dott. Michelangelo Carozzi, Direttore della Fondazione, commenta: «Questa è una visita inquadrata nell’ambito della cooperazione internazionale, per promuovere le relazioni tra Cles, la Val di Non, il Trentino e la Tanzania. Tema essenziale è la salute globale, cardine della Fondazione che si occupa di malattie infettive parassitarie attraverso un laboratorio a Pemba; in ugual modo ci si concentrerà sullo sviluppo economico e sociale dell’isola. Infatti Pemba è una piccola isola di circa 1000 Km. quadrati e conta all’incirca 500mila abitanti».

Tale invito rientra nel quadro del gemellaggio tra il Comune di Cles e Chake-Chake (capoluogo dell’Isola di Pemba – Arcipelago di Zanzibar in Tanzania dove la Fondazione de Carneri opera dal 2000) ratificato nel 2018 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana e si colloca nella relazione continua di amicizia e solidarietà attiva tra i popoli che legano la comunità trentina e quella della Tanzania attraverso un modello di cooperazione internazionale consolidato nel tempo.

Durante la visita verrà approfondito il tema e il modello della cooperazione trentina quale opportunità esportabile.

È previsto un incontro istituzionali con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la visita presso il Consorzio Frutticoltori Cles dove la delegazione incontrerà il Presidente Marco Rizzi e breve visita allo stabilimento; visita alla Cassa Rurale Val di Non accompagnati dal Presidente Silvio Mucchi e dal Direttore Generale Massimo Pinamonti.

Incontro presso “La Coccinella” Società Cooperativa Sociale onlus con la Presidente Francesca Gennai e il Direttore Mattia Garibaldi.

Incontro con il Presidente della Comunità Valle di Non Silvano Dominici in merito alla gestione territoriale dei rifiuti; visita Ospedale di Cles ed incontro con il Direttore Sanitario Armando Borghesi.

Due gli eventi pubblici: giovedì 31 marzo alle 20.30 in Sala Borghesi Bertolla a Cles “Dialogo con l’ambasciatore della Tanzania: cooperazione e sviluppo locale e internazionale” e quello conclusivo: il 1° aprile visita alla Campana dei Caduti a Rovereto, un luogo di Pace e di Comunione tra i popoli la Campana dei Caduti, molto significativo in questo momento storico.

La Fondazione Ivo de Carneri Onlus, vuole celebrare il lavoro dell’illustre parassitologo, la passione per aiutare il prossimo, specialmente nei popoli sottosviluppati, rivolta a scoprire, prevenire e curare l’umanità dalle malattie causate da parassiti.

Il Professor Ivo de Carneri, nato a Cles nel 1927 e scomparso a Milano nel 1993, si recò nel 1988 nell’Isola di Pemba cooperando con il programma istituito dal Ministero degli Esteri Italiano per il controllo della schistosomiasi genitoruriana; in veste di esperto si occupò di istruire il personale sanitario locale, e della costruzione di una struttura dedicata alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie parassitologiche.

In seguito alla scomparsa del Professore, per volere della sua famiglia, nel 1994 nacque la “Fondazione Ivo de Carneri” che, senza scopo di lucro, promuove e sostiene la lotta contro le malattie parassitologiche nei paesi in via di sviluppo ed incrementa gli studi di parassitologia per quanto attiene ai risvolti sociali delle stesse.

Nel 2004 il Dr. Andrea Graiff, patrocinato dal Centro Pro Cultura Studi Nonesi, gli dedica un libro: “Ivo de Carneri: la passione di vivere, un uomo di scienza e le sue radici”.