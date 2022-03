Perdono il controllo dell’auto e finiscono contro catasta di tronchi, feriti 4 giovani

Incidente stradale in val di Sole intorno alle 4:30 della notte, di oggi sabato 26 marzo, sulla strada statale 239 di Campiglio, che collega Dimaro a Madonna di Campiglio nel tratto tra l’abitato della frazione Folgarida e Passo Carlo Magno.

A rimanere coinvolti un 27 enne due 21 enni e un 20 enne. Fortunatamente non ci sarebbero coinvolte altre vetture si tratta infatti di un’uscita autonoma.

Una vettura con a bordo quattro giovani lavoratori stagionali tutti nel settore alberghiero a Dimaro Folgarida provenienti dal Piemonte, Liguria e Sicilia, stavano rientrando da una serata fatta a Madonna di Campiglio quando per cause in corso di accertamento un 27 enne torinese che era alla guida della vettura ha perso il controllo del mezzo finendo contro una catasta di tronchi posta a lato della strada.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Dimaro Folgarida e in supporto i colleghi di Madonna di Campiglio arrivati sul posto con le pinze idrauliche.

I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari nell’estrazione dei feriti per affidarli alle cure dei sanitari e nella messa in sicurezza dell’area.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



I sanitari hanno stabilizzato il 27 enne conducente, apparso il più grave dei 4, per poi trasferirlo al campo sportivo di Dimaro dove nel frattempo è atterrato l’elisoccorso, che lo ha trasportato al Santa Chiara con alcuni poli traumi. Le sue condizioni secondo i sanitari del pronto soccorso sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Gli altri 3 occupanti due 21 enni e un 20 enne sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso del nosocomio clesiano con traumi giudicati non gravi.

Per compiere i rilievi di legge sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Mezzana e della compagnia di Cles.