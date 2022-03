La “Casa di comunità” a Cles destinata all’Azienda Sanitaria e alle associazioni locali

La realizzazione della Casa della Comunità, nella ex caserma dei pompieri in via Diaz a Cles, è una soluzione valutata con attenzione dall’Amministrazione locale e consente di ottenere la totale riqualificazione di un edificio che è nel patrimonio del Comune.

Non solo: dall’innalzamento del sottotetto si ricaveranno 200 metri quadrati che rimarranno a nostra disposizione, mentre al piano terra ci sarà un porticato di accesso, che diventerà anche prolungamento dell’attuale marciapiede. Ancora, le associazioni a vocazione sociale–sanitaria troveranno collocazione tra i servizi della stessa Casa: parliamo di Avis e Lilt, ma anche di altre realtà che, così libereranno spazi nel condominio di piazza Fiera dove – a quel punto – si metterà mano ai loro ambienti mentre subito si lavorerà a un’altra porzione di edificio, attualmente al grezzo, creando una vasta e ulteriore metratura per il mondo del volontariato.

Un ragionamento d’insieme sul patrimonio comunale – «Quando ci siamo insediati – spiega il sindaco Ruggero Mucchi (qui la video intervista)- abbiamo trovato sul tavolo tre situazioni complesse: la ex caserma dei vigili del fuoco di via Diaz, l’ex macello di via Marconi e il ristorante Al Bersaglio. Abbiamo deciso subito di non alienare quegli immobili puntando, piuttosto, a un loro riuso per finalità pubbliche».

Pubblicità Pubblicità

Per il ristorante, in meno di due anni si è recuperato l’edificio e ora il locale è in attività e versa un affitto al Comune. Quanto all’ex macello, la struttura è ora utilizzata con funzioni di magazzino. Avrebbe bisogno di interventi corposi e il Masterplan lo individua come possibile futuro teatro: è all’ingresso del paese soprattutto in vista della realizzazione della tangenziale, dispone di parcheggi e ha la forma adeguata. Il Comune ha poi acquistato il teatro parrocchiale e gli investimenti, qui, saranno commisurati a un tempo definito: nel momento in cui si dovesse realizzare il teatro all’ex macello, quello dell’oratorio potrebbe anche diventare la casa delle associazioni. Spiega Mucchi: «Teniamo dunque aperte molte possibilità, anche per chi governerà dopo di noi».

Nuova vita per l’ex caserma e il rione Spinazzeda – «La ex caserma di via Diaz è sottoutilizzata e ora funge solo da deposito. È grande e questa è un’opportunità ma anche un problema per i costi di intervento. Il Masterplan sottolinea che si trova in posizione interessante: sia la casa che il rione di Spinazzeda hanno bisogno di rivitalizzazione. Per questo l’ha destinata a Casa delle associazioni, seppure serva un esborso molto consistente per realizzarla».

Dunque l’opportunità offerta all’Azienda sanitaria apre nuove possibilità, portando sul territorio circa 3 milioni: «Energie fresche per un’opera che potrebbe far aumentare di valore la zona dal punto di vista commerciale ma anche residenziale. L’ampio dialogo con l’Azienda sanitaria è, in realtà, iniziato anni fa quando il Comune chiese di spostare il Consultorio Familiare da Casa Juffmann, consentendo l’ampliamento del Circolo anziani. In quell’occasione avevamo offerto i 200 metri quadrati – al grezzo – nel condominio di piazza Fiera, che alla fine l’Azienda non ha più utilizzato.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Ora l’Azienda sanitaria e l’assessora provinciale alla salute hanno contattato Cles per la realizzazione, qui, di una delle Case della comunità, con la richiesta di almeno 400 metri quadrati, meglio se 800 o più. La ex caserma misura 200 metri quadrati per piano: ha un piano terra e 3 fuori terra, cui si aggiunge un padiglione laterale di 100 metri che fungeva da garage. C’è poi un sottotetto, al momento troppo basso. Con l’Azienda sanitaria si è condiviso che servono interventi strutturali: rifacimento della copertura, realizzazione di un porticato sia per fare da ingresso protetto alla Casa, sia per fare da passaggio pedonale visto che il marciapiede si interrompe proprio qui».

I dubbi e le rassicurazioni – È stato fatto un sopralluogo con Azienda sanitaria, Provincia e Comune e quest’ultimo ha espresso due perplessità. La prima: ci sono in zona solo una trentina di parcheggi, difficilmente aumentabili. «Ma l’Azienda ha assicurato che ogni Casa di comunità ha un proprio progetto e che, dunque, si ragionerà per portare servizi che non generino eccessivo traffico; inoltre, chi lavorerà qui potrà parcheggiare all’Ospedale, a circa 200 metri di distanza».

La seconda perplessità era insita in uno dei requisiti del Pnrr da cui l’Azienda sanitaria attingerà i fondi: questa può investire solo su strutture già di proprietà pubblica. Questo significa, per Cles, la cessione gratuita o il comodato. Si è optato per la seconda soluzione, con un contrato di 33 anni. Spiega il sindaco: «Per le 10 Case di comunità trentine sono stanziati 15 milioni.

La media è dunque di 1,5 a testa, ma qui ne arriveranno 3. L’edificio sarà completamente ristrutturato pur restando in proprietà al Comune, avrà il porticato-marciapiede e un nuovo piano nel sottotetto – rialzato con l’occasione – da offrire alle nostre realtà locali. Certo, ancora una volta metteremo parte del patrimonio dei clesiani a disposizione di un più ampio territorio, ma questo è da sempre il ruolo di un Comune capoluogo come il nostro».

Le opportunità future – Sul tavolo resta anche l’ipotesi di una futura permuta di immobili: l’Azienda sanitaria ha diversi presidi a Cles: alcuni in affitto, altri in proprietà e altri in comodato. Questa potrebbe essere l’occasione per un’ottimizzazione che libererebbe spazi da cedere al Comune, come contropartita per i tanti metri quadrati concessi.

«In conclusione – spiega il sindaco – abbiamo avuto valide rassicurazioni logistiche, abbiamo nuove opportunità per le associazioni, facciamo arrivare 3 milioni di euro, manteniamo l’edificio nel nostro patrimonio e teniamo aperte molte porte per le decisioni future.

È presto adesso per capire quali servizi saranno ospitati dalle Case della Comunità e da questa in particolare, seppure l’elenco generale sia codificato dalla norma nazionale. Rassicura il fatto che, nell’accordo di programma tra Comune, Provincia e Azienda sanitaria, è formalizzato l’obbligo di coinvolgere tutti e tre nella progettazione. Da sempre Cles ha grandissimo impegno e attenzione per la sanità, a partire dall’Ospedale. Il Covid ha dimostrato la necessità delle strutture sul territorio: giusto dunque ragionare in termini di una medicina di rete, che passa anche per le Case di comunità».

Infine il Comune di Cles ritiene che quella delle Case di comunità possa e debba essere l’occasione per allineare al meglio la collaborazione fra ambito sanitario e ambito sociale, quale espressione massima di servizio integrato per il benessere dei cittadini. Troppe parole sono state spese in questi termini, ma pochi fatti si sono visti.

Si tratta probabilmente di una questione concretamente difficile da attuare, ma i cittadini e le famiglie ne hanno veramente e sempre più bisogno. Le necessità di un paziente infatti non finiscono con le dimissioni dall’ospedale, ma, al contrario, in quel momento ne iniziano altre che devono far parte di un unico procedimento e che non sono meno importanti delle altre. (clicca qui per vedere l’intervista integrale del sindaco Mucchi)