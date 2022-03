Formazione Professionale: ecco il bando per gli insegnanti

Il Bando approvato oggi dalla Giunta provinciale disciplina le modalità di inserimento nelle graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di Formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, con sedi a Trento, Levico Terme e Rovereto, valide per il biennio formativo 2022/2023 – 2023/2024.

Tali graduatorie saranno utilizzate dal Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con decorrenza dal 1° settembre o dall’inizio delle lezioni, e dai rispettivi Dirigenti formativi per i posti che residuano dopo le operazioni di convocazione annuale, per le supplenze brevi.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it , nell’apposita area dedicata al concorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol.

Per l’inserimento nelle graduatorie delle aree di apprendimento è prevista una selezione per titoli, mentre per le graduatorie delle discipline “Tecniche, tecnologie e processi operativi” dell’area tecnico-professionale è prevista una selezione per titoli e l’accertamento dell’idoneità dei candidati, mediante l’espletamento di uno o più prove.

Le modalità di svolgimento delle prove, i programmi e le eventuali informazioni organizzative necessarie saranno resi noti, con successiva deliberazione che sarà pubblicata sul sito www.vivoscuola.it.

Alla procedura saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dell’area di apprendimento tecnico-professionale anche gli insegnanti che, pur non in possesso ad oggi dei requisiti di accesso all’insegnamento negli Istituti formativi professionali, risultino già inseriti nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante negli Istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, per il biennio formativo 2017/18 e 2018/19, in attesa di conseguire il titolo idoneo e di regolarizzare la propria posizione.

Il bando prevede infine la formazione degli elenchi per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con modalità CLIL (content and language integrated learning), negli Istituti formativi professionali della Provincia autonoma di Trento.

L’accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno indicate nell’apposita area dedicata al concorso sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it .