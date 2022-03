Domani torna la “Giornata ecologica” a Sanzeno. Sabato 2 e domenica 3 aprile tocca a Denno e Ton

Tornano gli appuntamenti con le “Giornate ecologiche” nei vari paesi della Val di Non.

SANZENO – Domani, domenica 27 marzo, si comincia con Sanzeno, dove le Pro Loco di Banco-Casez e Sanzeno e il Circolo Pensionati e Anziani della Pieve S. Valentino di Sanzeno, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno organizzato questo importante appuntamento.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 nelle piazze di ciascuna frazione. Alle 12.30 ci sarà il pranzo nella sede del Circolo Pensionati a Banco.

DENNO – Anche Denno punta a essere “un paese più pulito”, per questo l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese, ha organizzato per sabato 2 aprile la “Giornata ecologica”.

Alle 13.30 ci sarà il ritrovo nel piazzale del polo scolastico. Si consiglia un abbigliamento adeguato alle operazioni di pulizia (guanti, scarponi, ecc.). In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a sabato 9 aprile.

TON – È in programma domenica 3 aprile, invece, la “Giornata ecologica” a Ton, con in cabina di regia il Gruppo Alpini Ton.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 in Piazza Guardi a Vigo (davanti alla scuola primaria) per la formazione delle squadre e la partenza per i vari luoghi di raccolta rifiuti.

Alle 12.30 ci sarà il pranzo per tutti i partecipanti in località Ronc a Toss. Chi è disposto a dare il proprio contributo anche nelle attività di allestimento e organizzazione dell’evento potrà prendere contatto con Patrizio Rigotti (338.2237130) o Luciano Fedrizzi (335.6290772).