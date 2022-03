Degrado nelle case Itea del “Magnete”, uno degli inquilini:”Menefreghismo totale. Nessuno ci ascolta”

Gli scandali e i problemi nelle case Itea continuano ad emergere ogni giorno. Rumori molesti, rifiuti abbandonati nelle zone comuni, vandalismo e persino spaccio di droga sembrano essere all’ordine del giorno.

Il degrado è sotto gli occhi di tutti e le testimonianze sono molteplici. A raccontarci la situazione della struttura “Magnete” a Trento è uno dei condomini, Luigi Mancosu.

“La struttura è un degrado assoluto. C’è gente che urla e disturba fino alle 3, le 4 del mattino. Ci sono alcune famiglie di extracomunitari che scambiano il giorno per la notte. Non lavorano e tutte le notti impediscono di dormire a alle altre persone facendo dei rumori pazzeschi. L’atrio è logicamente in comune. Sono state distrutte le porte d’ingresso e tutte le bussole della posta. Dal 2015 abbiamo i citofoni rotti.

Il deposito immondizie è imbarazzante– poi Mancosu continua- Abbiamo fatto presente tutto questo all’Itea. Io mettevo anche degli avvisi nei quali pregavo di tenere dei comportamenti adeguati almeno nelle zone comuni. Venivano regolarmente strappati e gettati a terra.

Sull’ultimo foglio che ho appeso c’era scritto: ‘Le persone civili non strappano le comunicazioni degli altri condomini’. Naturalmente anche quello è stato strappato”.

L’inquilino di uno degli appartamenti del Magnete si sofferma particolarmente sull’inesistente ascolto da parte di chi gestisce la struttura da lui definita “la torre d’avorio”.

“C’è un menefreghismo totale da parte di tutti riguardo la situazione. Non si può parlare e quando si parla dei problemi non si viene ascoltati. La porta d’ingresso che va sugli appartamenti, per esempio, è rotta da tre anni e non è stato fatto nulla per metterla a posto.

Stessa cosa per i citofoni. Io mi chiedo quindi per quale ragione io debba continuare a pagare le spese condominiali– si sfoga l’uomo- Per non parlare delle spese dello smaltimento delle immondizie che si accumulano regolarmente fino a diventare montagne.

Ho parlato anche con alcuni rappresentanti delle istituzioni che mi hanno fatto promesse su promesse ma concretamente non hanno fatto niente.

Tutti i mesi ci sono le spese condominiali di circa 200€ e i lavori non vengono fatti– poi alza la voce- Mi hanno bruciato la porta di casa. L’Itea ha le denunce ma non ha fatto niente, eppure si sa bene chi è stato”.

Mancosu poi ci fa presente il problema delle famiglie di stranieri :” Queste famiglie poi pensano sia tutto concesso. Rompono qualunque cosa, imbrattano e sporcano. Un paio di volte ho persino visto delle porte e delle pareti con del sangue sopra e nessuno è venuto a pulire. Una situazione più disagiata di questa non lo so quale potrebbe essere.

Fino a gennaio di quest’anno al piano superiore c’era una famiglia di nomadi. (NdR – sono stati sfrattati dopo 2 anni di morosità). Io mi sono rifiutato di pagare l’affitto perché i disastri erano veramente troppi. Hanno fatto dei danni enormi negli spazi comuni e i carabinieri entravano nell’edificio una volta ogni due giorni per controlli. Ora il loro appartamento è sfitto perché sono stati sfrattati dopo mille battaglie fatte dagli altri condomini.

Un po’ di tempo fa sono andato a vedere il posto dove vivevano e ci sono le porte sfondate, i vetri delle finestre rotte, le tapparelle distrutte. Sembra un appartamento abbandonato preso d’assalto dai vandali.

E’ da da ristrutturare completamente- infine il condomino del “Magnete” termina- Il pezzo di giardino condominiale è praticamente abbandonato. Devo sempre chiamare io per fare i lavori di pulizia e fare in modo che sia almeno decente.

Sono denunce e fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Non sono cose nascoste. Sono problemi che continuano ad emergere e dal 2012 circa non vengono risolti”.