Convegno sul rischio di riciclaggio: sul tema alta l’attenzione della Provincia autonoma

Rafforzare i controlli anche in vista dell’arrivo dei fondi del PNRR e fare gioco di squadra tra istituzioni pubbliche e soggetti privati per contrastare il rischio di riciclaggio.

Sono due dei punti toccati dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli, nel suo intervento al convegno dal titolo “Il rischio di riciclaggio in Trentino nel post pandemia”.

All’appuntamento, organizzato dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti e dall’Ordine di Trento e Rovereto, con la presenza di Banca d’Italia, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica e Provincia autonoma, ha preso parte anche l’assessore all’artigianato, commercio, promozione sport e turismo Roberto Failoni.

L’assessore ha evidenziato come la Provincia autonoma si sia già attivata, assieme ad altri soggetti istituzionali, tra cui il Commissario del Governo dal Procuratore della Repubblica e al Questore, per una prima riunione tenutasi lo scorso primo febbraio al fine di monitorare il settore turistico-alberghiero rispetto al tema di un possibile interessamento della criminalità organizzata.

“La collaborazione e l’attenzione su questo tema da parte della Provincia autonoma – sottolinea Failoni – viene ulteriormente confermata e la riunione fatta ne è un’ulteriore testimonianza. E’ fondamentale che l’economia trentina, in sinergia con le istituzioni, sappia respingere le avances della criminalità organizzata che è sempre attratta dalle realtà più ricche”.

Nel suo intervento, l’assessore Spinelliì, dopo aver portato il saluto del presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha sottolineato come sia alta l’attenzione della Provincia autonoma rispetto al tema del contrasto al riciclaggio: “Se già in tempi ordinari questa tematica riveste per una amministrazione pubblica autonoma come il Trentino un’attenzione significativa, tanto più risulta centrale in un questo contesto straordinario di ingenti investimenti finanziari provenienti dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU e il PNRR”.

Ma per farlo serve un’alleanza a tutto campo: “L’esigenza è quella di un generale potenziamento dei meccanismi di controllo e presidio contro il rischio di ogni forma di infiltrazione criminale e di una vera e propria alleanza tra i diversi soggetti dell’amministrazione pubblica – l’amministrazione provinciale che è responsabile per il controllo in procedimenti di autorizzazione o concessione, procedure di appalto o di erogazioni finanziarie, le autorità giudiziarie e investigative che presidiano le funzioni investigative e repressive – ed i privati, imprese, istituti finanziari e professionisti di settore tra i quali i commercialisti risultano attori primari” ha aggiunto l’assessore Spinelli che ha sottolineato l’importanza della formazione del personale privato e pubblico per contrastare il fenomeno del riciclaggio e ricordato le fruttuose collaborazioni della Provincia autonoma con la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica.

“Un ambito su cui l’attenzione è fondamentale è quella dei settori economici in difficoltà, e qui è importante che in caso di operazioni di cessione ci sia una verifica attenta dei soggetti in campo” ha assicurato Spinelli. Che ha poi annunciato come la “Provincia autonoma per la prima volta metterà in atto la rotazione di dirigenti e direttori in ossequio alla normativa anti-corruzione, per dare una ancora maggiore garanzia di trasparenza della pubblica amministrazione”.