Tir sorpassa una corriera: manovra «criminale» ieri in via Maccani

Ieri sera poco prima della 21.00 un tir ha sorpassato una corriera in via Maccani, con tanto di striscia continua e quindi assoluto divieto di sorpasso. (vedi qui il video integrale)

Le molte vie lateriali che s’immettono sulla Via Maccani rendono quel tratto di strada pericolosissimo. In alcuni casi vengono anche segnalate delle biciclette che invece che transitare sulla ciclabile viaggiano sulla careggiata. Nel nostro caso se centrata dal Tir in sorpasso oppure dalla corriera costretta magari ad allargarsi avrebbe davvero potuto creare una tragedia.

In quel tratto poi sono frequenti le uscite della macchine dal distributore di benzina. Una manovra comunque pericolosissima. (clicca qui per vedere il video integrale)

