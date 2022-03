Spaccio, arrestato tunisino residente a Lavis. Sequestrati 88 grammi di eroina

La Compagnia di Trento prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti che imperversa nelle aree prospicienti la centralissima Piazza Dante. Già tre spacciatori, nel corso della settimana, sono stati arrestati in flagranza di reato.

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Lavis, all’esito di un’attività di pedinamento, hanno tratto in arresto a Trento, in via Gazzoletti, un altro spacciatore trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’uomo, un tunisino residente a Lavis, già da qualche giorno veniva monitorato, in quanto sospettato di aver ripreso a delinquere, nonostante fosse in detenzione domiciliare, ma con permesso quotidiano di assentarsi.

Ieri mattina gli operanti, nel corso del pedinamento, insospettitisi per una lunga sosta all’interno di un edificio nei pressi di Piazza Dante e dall’atteggiamento assunto dall’uomo successivamente, ritenendo molto probabile che stesse trasportando della droga, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione.

A seguito del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto 14 involucri contenenti quasi 80 grammi di eroina, oltre a una cospicua somma di denaro (circa 900 euro) verosimile provento dell’attività delittuosa.

La successiva perquisizione estesa al domicilio dell’indagato, eseguita con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Laives, in quel frangente impegnato a Trento in un servizio programmato e dedicato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, ha consentito di rinvenire ulteriori 8 grammi della medesima sostanza. L’uomo è stato pertanto arrestato ed è in attesa di essere sottoposto all’udienza di convalida dinanzi al Giudice.

