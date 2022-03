Quella voglia di riarmo tra speculatori e guerrafondai

Egregio Direttore,

è sotto gli occhi di tutti la piega che gli avvenimenti stanno prendendo, nonostante in giro ci sia una incosciente rimozione, che ha, per l’ appunto, del psichiatrico. Nonostante si sia fatto un bel passo avanti anche dal punto di vista giornalistico, cioè si sia passati dalla “crisi ucraina” alla “guerra ucraina“, vengono a tutt’ oggi minimizzati gli effetti sulla vita delle persone, quelle che vivono del proprio lavoro e non di quelle che scaldano gli scranni illudendosi di dirigere la cosa pubblica.

E’ il caso di accennare al rincaro ingiustificato delle bollette e dei carburanti.

Quando una fornitura rincara del doppio o anche del triplo significa che quanto compravenduto è divenuto talmente raro che il prezzo non diventa più il corrispettivo della merce, ma diventa arbitrario. Orbene non risulta che attualmente ci sia scarsità di gas o di petrolio, anche perché deve essere messo in chiaro che ciò che bruciamo nelle nostre caldaie e nelle nostre automobili è stato acquistato e stoccato almeno sei mesi fa.

Quindi si tratta di pura speculazione finanziaria ai danni del consumatore con la scusa del dover sospendere le forniture dalla Russia. In termini giuridici penali si tratta di aggiotaggio, per di più aggravato, dato che gli aumenti fraudolenti si sono verificati puntualmente.

Lo ha riconosciuto persino un ministro di questa disastrata repubblica che è in atto una speculazione, ma solo dopo questa candida uscita qualche Procura ha ritenuto di sguinzagliare i militi della GdF per vederci chiaro. Dove? Non si sa, ma non certo al Ministero dell’ Economia, dove da anni si specula con accise che nemmeno il terzo mondo ha e dove dal rialzo fraudolento delle energie si lucra con l’ IVA.

Direte che il governo ci ha messo una pezza con lo sconto, però a tempo, sui carburanti di trenta centesimi e con la possibilità di rateizzare le bollette stellari. Un presa in giro, altro che intervento in favore della gente. Una elemosina gettata al popolo come nel medioevo faceva il feudatario ai cafoni plaudenti di tanta generosità.

Una amministrazione seria non permette le speculazioni e non specula, ma prevede. E mette un prezzo calmierato quando occorre, alla faccia delle regole del mercato. Se non si ha fantasia e non si sa che pesci pigliare, di solito si fa come al liceo, si copia: la Francia ad esempio ha intuito che i prezzi sarebbero stati instabili e quindi ha imposto il calmiere.

Un intervento keynesiano, da noi sconosciuto, almeno dai tempi del Ventennio, quando di Keynes non si sapeva nulla, ma si agiva con il buon senso contadino…. . Noi no. Sempre il solito pannicello caldo ed in ritardo e tanta propaganda di stampa filogovernativa. Ma possibile che noi importiamo solo ed esclusivamente il peggio dall’ estero?

Già il peggio. Quello dell’ improvvisa voglia di riarmo, di alimentazione del conflitto in atto mediante l’invio di armi al belligerante Zelensky che ne richiede sempre di più per conservare il suo potere su uno stato già incenerito, dell’ improvvisa resurrezione della Nato, orfana da almeno trent’ anni di un qualche degno avversario, perchè la Serbia era poca cosa .

E che dire dell’ alta finanza che attraverso la guerra vede nuovi sbocchi di guadagno. Non è un caso che il sig. Draghi, da curatore fallimentare dell’ Italia, si sia riciclato come guerrafondaio al fianco degli USA, paese che però dai tempi della guerra di Secessione ha imparato che i fuochi è meglio accenderli ben lontano da casa propria.

Perché se le cose vanno male la casa brucia.

Avv. M. S. Sforzellini

