Prezzo del metano scende, l’America corre in soccorso dell’UE: firmato accordo per 15 miliardi di metri cubi di gas

Da Bruxelles, pare raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sul tema energia. L’America, infatti, corre in soccorso dell’Unione Europea che cerca di staccarsi dalla dipendenza dal gas russo, offrendo 15 miliardi di metri cubi di GNL entro la fine del 2022. L’annuncio dell’impegno americano ha avuto un certo peso, visto che il prezzo del metano in Europa è calato del 4,1% a 107 euro per MWh.

Ora, la Commissione Europea e gli Stati Uniti istituiranno una task force congiunta sulla sicurezza energetica, definendo così, i parametri dell’operazione e procedere rapidamente con l’attuazione.

Oltre ai 15 miliardi di metri cubi di GNL, l’accordo prevede molto altro. A partire dall’impegno di Europa e USA nel ridurre l’intensità di gas serra di tutte le nuove infrastrutture e dei gasdotti associati, anche attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile e la produzione di idrogeno pulito. Inoltre, nel caso in cui l’Europa dovesse registrare un aumento fabbisogno, l’America si impegnerà a provvedere velocemente al rifornimento di gas, anche in vista del raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza energetica.

L’accordo poi, prevede che la Commissione Europea si impegni a lavorare con gli Stati dell’Unione per una fornitura di gas americano stabile, di circa 50 miliardi di metri cubi/anno, almeno fino al 2027.

Viene proposto anche un regolamento interno ai Paesi europei, riguardo lo stoccaggio dell’energia che garantisca un livello di riempimento pari al 90% delle sue capacità entro il 1° novembre di ogni anno.

La Commissione, inoltre, vorrebbe lavorare ad un meccanismo comune che regoli i consumi, grazie all’ottimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi, massimizzando l’efficienza energetica.

