Nato, invio armi e supporto a Zelensky: gli sforzi diplomatici per fermare il conflitto

L’inziale stretta di mano tra il Presidente Biden e il Segretario della Nato Stoltenberg, sigilla simbolicamente un’intesa tra Stati Uniti, l’Occidente e l’alleanza atlantica, uniti per cercare di fermare la guerra e stringere la morsa intorno a Mosca.

Dal vertice straordinario Nato, ne esce una dichiarazione comune dei trenta Paesi membri, esposta dal Segretario, Stoltenberg: “La Nato rafforzerà la sua presenza al fianco orientale dell’Europa, Bulgaria, Romania, Slovacchia polonia. Ci sono centinaia di migliaia di truppe già pronte a spostarsi però, la Nato non metterà piede sul terreno ucraino”.

Nonostante dal vertice viene avvisata Mosca che qualsiasi attacco alla sovranità di qualsiasi Stato della Nato, non sarà tollerata, alcune proposte del vertice sono state bocciate.

Ad esempio, quella del Premier polacco che chiedeva una forza di peacekeeping dell’Onu nel suolo ucraino, ma anche la richiesta del Presidente Zelensky di aiuti militari senza restrizioni. Di fatto, in videoconferenza il Presidente ucraino chiede: “Dateci 1% dei vostri 20mila carro armati”.

Dopo il vertice Nato, la riunione tra le sette economie più forti, il G7, con Biden che ancora una volta propone di aumentare le sanzioni alla Russia. Ne esce infatti, un documento congiunto tra Stati Uniti e Paesi membri, contenente una stretta sull’uso delle riserve di oro da parte della banca centrale russa, nonché misure contro l’aggiramento delle sanzioni, già messo pratica da quale nazione.

Del tema dell’energia invece, fulcro delle tensioni tra Occidente e Mosca, se ne è parlato al Consiglio Europeo, senza Jhonson perché uscito dall’Unione, ma con Biden, la prima volta di un Presidente americano. Sul tavolo ancora le sanzioni e la spinta di Binden per bloccare petrolio gas russi, con Draghi che risponde: “L’obiettivo è quello di diventare indipendenti sugli approvvigionamenti ma ci vuole tempo”. L’energia sarà ancora tema di discussione del consiglio Europeo di oggi, per capire come dare una risposta comune allo shock dei prezzi e come muoversi tutti insieme sui stoccaggi.

