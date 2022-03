L’allarme di Coldiretti: “Sono a rischio coltivazioni, allevamenti e l’industria di trasformazione”

Dall’energia, alle materie prime, fino al blocco dell’export: gli effetti della guerra in Ucraina si stanno facendo sentire, non solo sui bilanci delle famiglie, ma anche sue quelli delle imprese.

A rendere chiari i numeri è l’analisi della Coldiretti, che fa riferimento allo sconvolgimento subito dai mercati internazionali delle materie prime, dell’energia, dei trasporti e degli approvvigionamenti alimentari.

Con il petrolio aumentato del 25%, in un Paese, dove circa l’85% delle merci che arriva sugli scaffagli, passa dalla strada, produce effetti rilevanti su famiglie e imprese.

“Con il balzo dei costi energetici, l’agricoltura deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all’anno precedente, che mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione nazionale”. Un avvertimento arrivato dal Presidente di Coldiretti Trentino-Alto Adige, Gianluca Barbacovi che chiarisce anche quale sia la situazione delle materie prime.

In generale, sul prezzo finale del carrello della spesa, pesa l’aumento delle quotazioni delle materie prime agricole, con Il prezzo del grano schizzato a +53%. Anche le quotazioni degli alimenti destinati agli animali, fondamentali per la produzione di carne e latte, si è impennata del 30% e dell’11% per il mais.

In generale, secondo il Centro Studi Divulga, se Russia e Ucraina rappresentano il 28% degli scambi di grano e il 16% di quelli di mais, la chiusura dei porti sul Mar Nero che attualmente impediscono le importazioni, creano sia carenza a livello mondiale, che un aumento delle quotazioni.

Dall’analisi Coldiretti avverte che in Italia, l’emergenza provocata dalla guerra in Ucraina, mette in pericolo l’accesso al cibo di 2,6 milioni di persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare. Tra questi, anche 538.423 bambini (di età uguale o inferiore ai 15 anni), 81.963 persone senza fissa dimora, 299.890 anziani, 31.846 disabili.

Per mitigare l’impatto delle quotazioni elevate, tra le misure suggerite dalla Commissione europea ci sarebbe il via libera alla possibilità per gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte dell’Iva sugli alimenti, ma anche l’ok alla semina in Italia, di altri 200mila ettari di terreno.

