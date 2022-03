Italia fuori dai mondiali 2022: quanto costa la disfatta al Paese

Questa è la seconda volta che l’Italia non si qualifica ai mondiali, ma oltre alla malinconia patriottica, la mancata presenza ai mondiali per l’Italia ha un certo peso economico.

Infatti, l’eliminazione ai play off da parte della Macedonia del Nord costerà al calcio italiano non solo in termini sportivi e di immagine, ma anche sul piano economico. Una bastonata che coinvolgerà il sistema calcio nel suo complesso, dalla Federazione ai media passando per gli sponsor, influendo sul PIL del Paese. Per i mondiali 2018, il Sole 24 ore stimava che, tra sponsorizzazioni, diritti Tv e premi, la cifra in ballo si aggirava a circa 100 milioni.

Il primo effetto è ovviamente la svalutazione del ‘brand’ Italia in termini di sponsorizzazioni. Secondo dei calcoli del Sole 24 Ore, nel 2014 in Brasile, il Mondiale ha rappresentato metà dell’intero merchandising azzurro, con circa 2,7 milioni di euro di royalties. Denaro che ovviamente andrà perso nel 2022.

Senza contare che la mancata qualificazione avrà ora un inevitabile effetto depressivo sui contratti futuri da stipulare per il quadriennio che porta ai prossimi mondiali di calcio nel 2026.

Oltre, ai diritti Tv che tra Rai e Sky, valgono tra i 70 e i 40 milioni, l’impatto economico interesserà anche alcuni settori del terziario legati a sponsor e media, nonché a tutte quelle attività da classica partita in compagnia, ovvero, pizzerie e bar. A queste, si aggiunge anche tutto quello che riguarda le scommesse che procurerebbero un gettito per l’Erario del valore di milioni di euro.

