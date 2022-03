Idee di Fondo, Alberto Battisti è il nuovo presidente

Alberto Battisti, titolare dell’attività “Calzature Battisti”, è il nuovo presidente dell’associazione “Idee di Fondo”, che raccoglie i commercianti del paese in cima alla Val di Non e può contare su 35 associati.

A cedergli il testimone è stato Roberto Graziadei, il quale, dopo 9 anni alla guida dell’associazione, continuerà comunque a farne parte con i gradi di vicepresidente. Le new entry sono rappresentate invece da Damiano Amato e Moreno Turri.

Il rinnovato direttivo, eletto nel corso dell’ultima assemblea, è dunque composto dal presidente Alberto Battisti (Calzature Battisti), dal vicepresidente Roberto Graziadei (ScaccoMattoStore), dal segretario Lorenzo Zanoni (Zanoni Preziosi) e da Gianluca Covi (Bazar Covi), Francesco Piechenstein (Servizi Informatici), Damiano Amato (Bistrot27) e Moreno Turri (Pub America).

Battisti, che ha sempre ricoperto il ruolo di cassiere dell’associazione, fa parte del gruppo storico di quattro commercianti che ha fondato l’associazione 12 anni fa. Ora, e almeno per il prossimo triennio, ne prenderà le redini.

«L’idea è di proseguire sulla strada intrapresa, che ci ha dato e ci sta dando grosse soddisfazioni – sono le parole del neopresidente –. Si tratta semplicemente di uno scambio di ruoli, lo “zoccolo duro” dell’associazione è rimasto sostanzialmente invariato, ma ha visto l’ingresso nel direttivo di due nuovi membri, che siamo sicuri sapranno portare stimoli innovativi e una ventata di freschezza. La nostra intenzione, come detto, è comunque quella di portare avanti l’ottimo lavoro svolto fino ad ora».

Da parte sua l’ormai ex presidente Roberto Graziadei, che a lungo ha guidato “Idee di Fondo”, spiega come la scelta di defilarsi sia in parte dovuta ai diversi impegni assunti (è infatti anche vicepresidente della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia), in parte alla necessità di rinnovamento dei vertici dell’associazione.

«Vorrei ringraziare tutti coloro i quali, in questi anni, hanno fatto parte di questo bel gruppo – dichiara Graziadei –. Ritengo fosse giusto un cambiamento della figura principale dell’associazione, dalla quale comunque non uscirò, continuerò anzi a offrire il mio contributo per mantenere vive e attive anche le iniziative a cui abbiamo dato forma, come il mercatino di Natale, la sfilata di moda “Fondo in Fashion”, Fontane d’Artista».

L’associazione “Idee di Fondo”, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un’importanza cruciale, sia nel coordinamento delle tante realtà commerciali del paese, sia nell’organizzazione di eventi e manifestazioni.

«Il polo commerciale di Fondo ha dimostrato di funzionare bene, e in questo è indispensabile avere una linea comune – sottolinea in conclusione Graziadei –. Ma è anche fondamentale, e forse questo è l’aspetto un po’ più nascosto, condividere progetti, idee, prospettive, essere di sostegno alle altre associazioni».