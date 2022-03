Coronavirus: ricoveri stabili e 441 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Anche oggi fortunatamente si segnala l’assenza di decessi da Covid-19 nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ma l’attenzione sulla diffusione del virus rimane alta.

Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali. Oggi si registrano altri 441 nuovi casi mentre 6 nuovi ricoveri registrati nelle ultime 24 ore, considerate anche le 7 dimissioni nel frattempo intervenute, portano il totale a 46 persone in ospedale (una in meno delle ultime 24 ore) di cui sempre una in terapia intensiva.

Nel dettaglio, oggi sono 22 i casi positivi rilevati al molecolare (su 392 test effettuati) e 419 quelli rilevati all’antigenico (su 3.570 test effettuati). I molecolari poi confermano 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo: 5 nuovi casi fra 0-2 anni, 9 fra 3-5 anni, 32 fra 6-10 anni, 19 fra 11-13 anni, 12 fra 14-18 anni,

104 fra 19-39 anni, 139 fra 40-59 anni, 45 fra 60-69 anni, 47 fra 70-79 anni e 29 di 80 o più anni.

Sul versante scolastico si confermano 4 le classi che osservano la sospensione della didattica in presenza. I nuovi guariti sono 380 e portano il totale da inizio pandemia a 141.733.

La campagna di vaccinazione è arrivata a 1.202.407 somministrazioni, cifra che comprende 426.706 seconde dosi e 325.704 terze dosi.

