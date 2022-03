Collegamento San Martino-Rolle: oltre 150 gli operatori economici del territorio per la presentazione del progetto

Una sala gremita, con oltre 150 partecipanti, in rappresentanza di tutte le categorie economiche del territorio del Primiero: amministratori, artigiani, albergatori, maestri di sci, ristoratori.

Il pubblico delle grandi occasioni – con molti giovani in sala – che si sono incontrati nel tardo pomeriggio di oggi nella sala Congressi di San Martino di Castrozza per la presentazione di due opere molto attese dal territorio, ovvero il collegamento San Martino – Rolle e la variante stradale Busabella.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nel ringraziare tutti i presenti in sala ha voluto porre l’attenzione sulla necessità di avere un territorio unito: “si tratta di un’opera sfidante, attesa da tempo, con molte criticità. Non è stato facile arrivare a questo punto, ne siamo tutti consapevoli. Ma ora ci siamo. La presentazione di oggi vuole quindi essere un punto di partenza.

Nella fase fattiva abbiamo però bisogno dell’unità di questo territorio e vedervi qui, così numerosi, ci fa ben sperare. Quest’opera – ha concluso presidente – è strategica per lo sviluppo di questo territorio e si aggiunge ad altri investimenti che stiamo facendo, tra questi ricordo quelli sulla mobilità e in particolare la realizzazione della galleria pala rossa nella strada dello Schéner”.

“Circa tre anni fa – ha detto l’assessore al turismo Roberto Failoni – eravamo in questa stessa sala a presentare un sogno. Oggi siamo qui, con grande orgoglio, a presentare un progetto concreto, approvato e con un cronoprogramma dei lavori che ad oggi non registra ritardi. Si tratta di un finanziamento importante per il bilancio provinciale. Il collegamento è un tassello importante per il rilancio del Primiero ma non è sufficiente per far fare un salto di qualità a questo territorio. L’auspicio – ha concluso l’assessore Failoni – è che la comunità, nella sua completezza, possa accompagnare quest’opera attraverso progetti e iniziative che vadano a migliorare tutti i paesi e le attività”.

L’appuntamento, ospitato alla sala congressi di San Martino di Castrozza, ha visto gli interventi del presidente di Apt San Martino di Castrozza Antonio Stompanato, del presidente di San Martino Rolle spa Giacobbe Zortea, della presidente di ANEF Valeria Ghezzi e del sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli che ha voluto in particolare ricorda come questa sia “un’opera molto attesa da tutto il territorio ed essere arrivati a questo punto è per tutti noi un motivo di grande soddisfazione. Negli ultimi mesi mi piace parlare di opera e non più di progetti. Questo perchè ormai ci siamo, abbiamo tutti i permessi necessari e le risorse per poterla realizzare. Ci tengo a ringraziare la Giunta provinciale e in particolare il presidente Fugatti per averci creduto insieme a noi”.

Accanto al presidente Fugatti e l’assessore Failoni, sono intervenuti il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, il direttore impianti turistici di Trentino Sviluppo Gianni Baldessari e il sostituto dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni che hanno spiegato i due progetti e le tappe che porteranno alla loro realizzazione.

Collegamento San Martino – Rolle – Cinquecento metri di dislivello per una lunghezza complessiva di 4.650 metri, che le telecabine percorreranno in 17 minuti (velocità di 6 metri al secondo e resistenza al vento fino a 75 chilometri orari) trasportando fino a 1.500 persone l’ora. Sono le caratteristiche del collegamento funiviario San Martino-Rolle – costituito da 5 stazioni e per il quale Piazza Dante ha stanziato 37 milioni di euro. Nello specifico, sono previsti entro il 30 giugno 2022 l’approvazione del progetto esecutivo delle opere complementari al collegamento funiviario e l’inizio dei lavori di sistemazione del versante Nasse, che porta ancora le ferite della tempesta Vaia, ai quali seguirà nel giro di un mese l’avvio della realizzazione del nuovo ponte Rio Fosse. Entro il 30 ottobre è attesa l’aggiudicazione della gara d’appalto integrato per il collegamento funiviario e per la pista, mentre è previsto per maggio 2023 l’inizio dei lavori delle stazioni Bellaria e Nasse e, successivamente, i lavori all’omonima linea e alla pista panoramica, oltre che alla stazione Fosse I. Le operazioni consentiranno l’avvio parziale del primo tronco della funivia nel dicembre 2024. Alla luce dell’inizio dei lavori alla stazione Rolle, della demolizione della viabilità esistente e dell’ultimazione della stazione Fosse nel 2025, nel dicembre di quell’anno potrà entrare in funzione l’intero collegamento San Martino-Passo Rolle.

Variante stradale Busabella – Per quanto riguarda la variante stradale Busabella – finanziata per un importo complessivo di 5,8 milioni di euro – ad oggi risulta conclusa la progettazione e si è aperta la fase di approvazione del progetto. Da cronoprogramma l’inizio dei lavori è previsto per l’estate 2022 e apertura del traffico per l’autunno del 2024. Da dicembre 2024 partiranno i lavori per la stazione Fosse II fase. Il completamento dei lavori è previsto per l’autunno del 2025.

