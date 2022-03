Blitz della guardia di finanza a Trento sud, trovati 14 chili di droga. Arrestato 30 enne libico

3 chili e mezzo di cocaina, oltre 11 di hashish e l’arresto di un cittadino libico di 30 anni che vive da 10 anni a Trento in clandestinità. È questo il bilancio del blitz della guardia di finanza in una serra abbandonata ubicata a Trento sud, lungo la strada che collega il palazzetto dello sport con via Degasperi.

Il valore della droga si aggira intorno ai 350 mila euro, si tratta infatti in totale di quasi 14 chili di stupefacente. Nel 2018 il libico era stato arrestato e condannato a 4 anni e 5 mesi di carcere dopo essere stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e una trentina di grammi di cocaina ben nascosta all’interno di alcune paia di calzini.

L’arrestato era anche destinatario di un mandato di cattura per un residuo pena. Le fiamme gialle di Trento avevano notato il libico aggirarsi fra le serre abbandonate e così hanno deciso di tenerlo d’occhio.

Ma alcune testimonianze, durante lo scoppio di un incendio nel gennaio 2022 che ha distrutto le serre della zona, avevano parlato di un uomo dalla pelle olivastra fuggire dalla zona dove sono divampate le fiamme. Segno che la sua base già allora eta attiva fra le serre della zona.

Nella giornata di mercoledì i finanzieri sono intervenuti con le unità cinofili scoprendo appunto quasi 14 chili di droga, in parte nascosta sotto terra, e altra in vecchi contenitori.

Trovata la droga si sono appostati attendendo lo spacciatore che nel tardo pomeriggio è arrivato a piedi dalla città. Appena entrato in una delle serre abbandonate è stato circondato e arrestato.

