Bandi di qualità in Trentino: termine lavori prorogato al 31 marzo 2023

Importante provvedimento questa mattina in Giunta provinciale a firma dell’Assessore Achille Spinelli.

In considerazione della nota insorgenza di problemi di approvvigionamento legati alle materie prime, alla carenza di fornitori e alle incertezze derivanti dalla grave crisi internazionale, la Giunta deciso di prorogare il termine di completamento delle iniziative agevolate al 31 marzo 2023, anziché al 30 giugno 2022.

In questo modo è stato dato un congruo periodo di tempo agli operatori economici in difficoltà per completare gli investimenti dei due Bandi Qualità in Trentino

