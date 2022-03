Valle del Chiese, domato l’enorme incendio boschivo: non si esclude il dolo

Dopo quattro giorni di lavoro dei Vigili del fuoco volontari di Storo, Bondone – Baitoni, Condino e Brione, l’incendio boschivo divampato nella zona della località San Martino a Bondone, è stato pressoché domato. Inizialmente, si era parlato di oltre 50 ettari di bosco bruciati, ma secondo i calcoli della forestale, il rogo ne avrebbe interessato la metà, circa 25 ettari.

I vigili del fuoco fanno sapere che sono in corso le operazioni di bonifica dell’area, con un una ventina di uomini, un elicottero del corpo permanente di Trento e un altro del corpo forestale nazionale. Nonostante l’area molto arida, sulle cause che avrebbero scatenato l’enorme incendio, non si esclude l’origine dolosa.

Pubblicità Pubblicità