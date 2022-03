The Sandbox: guida all’innovativo Metaverso con gli NFT

The Sandbox è un gioco virtuale basato su Ethereum che consente ai creatori ed ai giocatori di creare asset digitali come gli NFT, di giocare e di monetizzare senza la presenza di un’autorità centrale. SAND è il token nativo di The Sandbox, la fornitura massima di SAND è pari a 3 milioni.

The Sandbox è stato creato nel 2011 da Arthur Madrid e Sebastien Borget, e da allora il suo successo è stato enorme, soprattutto grazie all’aumento di popolarità del settore gaming e degli asset digitali .

La piattaforma è composta da tre applicazioni principali: VoxEdit, Game Maker e Marketplace. Gli utenti possono utilizzare VoxEdit per creare asset digitali, e questi asset possono essere utilizzati per giocare a giochi virtuali. Gli asset possono anche essere venduti nel marketplace Sandbox.

Chiunque, grazie a Sandbox, può creare il suo videogioco su blockchain in modo totalmente decentralizzato.

In questo articolo vedremo come funziona The Sandbox ed il suo innovativo Metaverso.

Cos’è The Sandbox?

The Sandbox è un gioco/Metaverso basato su blockchain, creato da Sebastian Borget e Arthur Madrid. Il gioco è disponibile per iOS, per Android e per Microsoft Windows.

La piattaforma Sandbox è composta da tre prodotti collegati (VoxEdit, Marketplace e Game Maker) che lavorano insieme per offrire un prodotto completo per la produzione di contenuti generati dagli utenti. Con The Sandbox gli utenti sono in grado di garantire la proprietà del copyright sui loro contenuti grazie alla blockchain ed ai contratti intelligenti.

All’interno di The Sandbox, gli utenti possono sviluppare, distribuire e monetizzare beni e giochi in-world in questo gioco/Metaverso basato su Ethereum. The Sandbox ha lo scopo di rivoluzionare l’attuale industria in cui le piattaforme possiedono e gestiscono contenuti generati dagli utenti, limitando i diritti degli artisti e dei giocatori. Gli utenti in The Sandbox hanno il controllo completo sulle loro creazioni all’interno dell’ecosistema.

L’obiettivo del team di The Sandbox è quello di fornire agli utenti un Metaverso in cui gli ambienti virtuali e i giochi sono costruiti in modo completamente cooperativo e senza controllo centrale.

Come funziona The Sandbox?

Il progetto iniziale di Sandbox è VoxEdit, un Voxel Editor che consente agli utenti di costruire modelli di 3D voxel, modificarli e animarli. Gli utenti possono così creare oggetti 3D di vario genere (umani, animali, case, vestiti, ecc.) con questo programma di modellazione 3D e creazione NFT. Una volta costruiti, gli elementi possono essere esportati da VoxEdit e utilizzati come asset in-game nel Marketplace Sandbox.

Il Marketplace nativo di The Sandbox è il secondo prodotto dell’ecosistema. Il mercato NFT permette agli utenti di caricare, pubblicare e vendere le loro opere VoxEdit. Tutti i caricamenti vengono instradati su IPFS per fornire archiviazione e accesso decentrati. Per verificare la proprietà, il caricamento viene registrato sulla Blockchain Ethereum. Tutte le creazioni che passano questa procedura diventano beni che i giocatori possono vendere sul mercato NFT tramite un’offerta di vendita iniziale.

The Sandbox Game Maker è l’ultimo ma non meno importante dei tre prodotti. Gli sviluppatori e gli appassionati che vogliono creare giochi 3D possono farlo gratuitamente e senza alcuna conoscenza di programmazione. È possibile costruire qualsiasi gioco in pochi minuti tramite un editor visivo. Ogni nuovo gioco creato si aggiungerà alla collezione in continua espansione di creazioni ed esperienze interattive del Metaverso Sandbox.

In sostanza, The SandBox è un ecosistema di contenuti generato dagli utenti e che ha sviluppato tre prodotti e servizi collegati al fine di fornire un’esperienza a 360 gradi.

