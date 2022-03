Tamponamento alla Rocchetta, per fortuna nessun ferito

Intorno alle 11.35 di oggi, giovedì 24 marzo, i Vigili del Fuoco volontari di Ton sono dovuti intervenire in località Rocchetta dove, in prossimità dell’attraversamento pedonale, una vettura che viaggiava sulla SS43 della Val di Non in direzione Trento aveva tamponato l’auto che la precedeva.

Per fortuna nessuno si è fatto male, i pompieri si sono limitati quindi alla messa in sicurezza dell’area, alla gestione della viabilità e alla pulizia della sede stradale.

Sul posto si è recato anche il Servizio Gestione Strade della Provincia. Non si è rivelato necessario, invece, l’intervento dell’ambulanza.

