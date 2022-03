Svanito nel nulla da Madonna Bianca Giorgio Santomaso

Sale l’apprensione per la scomparsa di Giorgio Santomaso (nella foto), 58 anni, residente in città, nella zona di Madonna Bianca e collaboratore di Film Commission. La sua scomparsa risale a Lunedì, da quando è uscito per l’ultima volta di casa, dal suo appartamento ubicato in via Menguzzato, dove vive con la madre. Da allora non si hanno più notizie. Sono stati i famigliari ad allertare le forze dell’ordine.

Al momento della scomparsa indossava una giacca a vento rossa e scarpe da ginnastica rosse. Le forze dell’ordine si sono subito messe in moto, ma non sono state trovate tracce dell’uomo nelle ultime ore.

Gli investigatori hanno girato in lungo e in largo i boschi sopra Madonna Bianca, dove ogni tanto faceva una passeggiata, ma non è stato trovato nulla. L’appello è: chi lo avesse notato o incontrato nelle ultime 48 ore è pregato di contattare le forze dell’ordine. Giorgio Santomaso nel gennaio del 2021 aveva lavorato alle riprese di «Diario di spezie» il film di Massimo Donati

