Social in rivolta e telefonate di protesta per «la Bomba atomica dell’Adige»

L’articolo a firma di Jacopo Strapparava realizzato in collaborazione con Mirco Elena, fisico, vicesegretario nazionale dell’unione per gli sceinzati per il disarmo, ha sollevato una vera e propria rivolta sui social. Numerose anche le telefonate di protesta arrivate dai lettori alla redazione dell’Adige.

Nell’articolo viene ipotizzato lo scoppio di una bomba atomica sopra piazza Duomo con risultati devastanti per la città. Il linguaggio molto crudo ha destato molta impressione nei lettori che si sono rivoltati con pesanti critiche per l’articolo che ha spaventato molti.

Sono infatti volati insulti di tutti i tipi e molte minacce di disdette di abbonamento. Ad alcuni lettori che hanno chiamato la redazione de L’Adige per protestare è stato risposto che domani il giornale pubblicherà le scuse. Vedremo se sarà vero. Intanto il pezzo non è stato diffuso ne sulla versione online ne condiviso sui gruppi social del giornale.

