Smart working fino al 30 giugno: prorogate di tre mesi le regole da regime emergenziale

Sono state prorogate per altri tre mesi le regole da regime emergenziale per quanto riguarda il lavoro agile in vigore. Le regole che permettevano lo smart working verranno dunque portate avanti fino al 30 giugno. Sarebbero dovute decadere il 31 marzo con la fine dello stato d’emergenza.

Ieri inoltre l’assessore al lavoro della provincia autonoma di Trento Achille Spinelli ha ricevuto una lettera da parte dei sindacati in cui si chiedeva un comune impegno politico ed un accordo fra le parti prese in questione riguardo alla regolazione dello smart working.

Ad essere contestata dai sindacalisti è la presunta scarsa fiducia nei dipendenti pubblici che lavorano a distanza. Non andrebbero inoltre bene le fasce orarie obbligatorie e le reperibilità.

