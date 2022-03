Parco Predara, arrestati per spaccio un gambiano e un senegalese

Si mantiene sempre alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno della spaccio nel capoluogo. Ieri mattina, all’interno del Parco della Predara, l’attenzione dei militari di una pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Trento è stata attirata dalla presenza di un soggetto piuttosto noto per dei precedenti di spaccio, assieme ad un’altra persona.

I Carabinieri hanno quindi deciso di appostarsi in posizione defilata, avendo così modo di notare, alcuni istanti dopo, un uomo che si avvicinava ai due intrattenendosi a parlare, nel corso della conversazione uno dei due sospettati si è allontanato di una decina di metri ed è andato a prelevare un sacchetto in plastica da una siepe, dopodiché è ritornato vicino al suo amico e gli ha passato la busta.

Quest’ultimo, ha prelevato qualcosa dal sacchetto consegnandola al terzo uomo che in cambio gli ha ceduto una banconota.

Al termine dello scambio, il sacchetto è stato riconsegnato al complice che è andato a riporlo nella stessa siepe dalla quale lo aveva prelevato poco prima.

Immediatamente i militari, a bordo dell’auto, hanno raggiunto i due presunti pusher bloccandoli e recuperando il sacchetto in plastica occultato nella siepe, al cui interno erano custoditi 6 grammi di hashish, suddiviso in dosi. I due spacciatori, un 46enne senegalese e un 41enne gambiano, sono stati quindi tratti in arresto.

I due arrestati, trattenuti presso le camere di sicurezza della Caserma di Via Barbacovi, oggi verranno condotti in Tribunale per l’udienza di convalida. Continua incessante, in città, l’azione di contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri.

