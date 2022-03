Mezzano, fiamme bruciano il tetto di una casa

L’allarme incendio è scattato nella notte tra mercoledì 23 marzo e giovedì 24, poco dopo le una a Mezzano in Primiero.

Sul posto, l’immediato intervento dei vigli del fuoco volontari de Imer è riuscito a controllare il rogo che avrebbe colpito il tetto di una casa composta da tre appartamenti.

Una delle famiglie all’interno si è messa tempestivamente in salvo non appena divampato il rogo e fortunatamente le fiamme non hanno causato feriti. La causa del rogo non sarebbe stata ancora chiarita, ma grazie alla presenza dei carabinieri, sono in corso le indagini per determinarne i motivi.

