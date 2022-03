Il vino più venduto in Trentino-Alto Adige? Il Merlot, seguono Lagrein e Teroldego

Sarebbero il Merlot, Teroldego, Chardonnay, Lagrein e Muller Thurgau i vini più venduti nel 2021 in Trentino-Alto Adige secondo i punti di vendita della Distribuzione Moderna.

La ricerca è stata fatta in occasione del Vinitaly. Il “festival” del vino tornerà a Verona dal 10 al 14 aprile.Il mercato del prodotto derivato dall’uva vale ben 2 miliardi e 269 milioni di euro, pari a 700 milioni di litri. A crescere sono i vini d’origine, cresciuti dell’1,8% come volume e del 5,9% come valore.

Il prezzo medio è di 55€ a bottiglia. I vini più venduti a livello italiano sono i soliti tre: Chianti, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo. A crescere come vendite sono anche le bollicine, con un +17,9% a volume e del +20% come valore.

