Il Prg di Predaia pronto alla variante: via alla raccolta delle richieste

Lo strumento urbanistico per eccellenza di Predaia è pronto a rinnovarsi e modernizzarsi.

Da poco più di 4 mesi, il secondo Comune noneso per numero di abitanti può contare su un Piano Regolatore Generale unico, nato dall’unificazione dei cinque Prg degli ex Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò. Si è concluso a novembre, infatti, il lungo iter di approvazione del “nuovo” strumento urbanistico.

Adesso si è però resa necessaria una revisione complessiva delle vecchie previsioni date dai piani regolatori, confluiti senza modifiche nel nuovo Prg di Predaia, provvedendo a un’attenta analisi delle prospettive di sviluppo socio-economico, della valorizzazione ambientale del territorio, nonché della valorizzazione dell’attrattività turistica del nuovo Comune unico.

Pubblicità Pubblicità

Per questo il servizio edilizia privata e urbanistica comunale ha predisposto un documento, condiviso e approvato dalla giunta guidata dalla sindaca Giuliana Cova, finalizzato alla redazione di una nuova variante che, attraverso il confronto con tutte le categorie, operatori e fruitori del territorio, dia alla luce uno strumento idoneo ed efficace non solo per lo sviluppo urbanistico di Predaia, ma anche per quello sociale ed economico.

Diversi Piani Regolatori dei precedenti ex Comuni risultavano già prima dell’unione inadeguati a dare risposte alle reali necessità di una comunità in rapida evoluzione.

L’interesse sia pubblico che privato di inserire nuove previsioni urbanistiche, residenziali e non, oltre a una seria revisione delle aree produttive, è infatti, in diversi casi, bloccato da quasi 20 anni.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Deve essere inoltre analizzato attentamente lo stralcio delle diverse aree edificabili avvenuto contestualmente all’unificazione cartografica del Comune di Predaia, quantificabile in circa 35 mila metri quadrati, al fine di prevedere una reale e concreta possibilità di revisione di tutti i centri abitati del Comune noneso, per attuare dei cambiamenti che siano sostenibili dal punto di vista di consumo del territorio e compatibili con gli aspetti ambientali, culturali ed economici.

La variante generale al Piano Regolatore, al netto di alcune modifiche puntuali per interesse pubblico di natura urgente, si concentrerà sulla valutazione di richieste private per la modifica delle attuali destinazioni di fondi di proprietà, con particolare attenzione a richieste di aree edificabili per prima casa, per nuove aree produttive e per stralci di aree residenziali e non.

Ma anche sulla regolarizzazione dei cambi di destinazione urbanistica da bosco ad area agricola non ancora recepiti, sulla revisione normativa e cartografica delle aree boschive, con possibilità di cambi di coltura da bosco ad area agricola per stralci boschivi non superiori a 1.000 metri quadrati, e sulla predisposizione di un nuovo Regolamento Edilizio Comunale unico, in sostituzione degli attuali cinque regolamenti edilizi degli ex Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò.

Da lunedì, e fino alle ore 12 del 20 maggio prossimo, è possibile presentare le richieste in maniera cartacea agli uffici comunali o mediante pec. Anche chi aveva depositato delle domande negli anni scorsi dovrà riproporle, altrimenti non verranno prese in considerazione.

«Si tratta di un passaggio importante e dovuto per lo sviluppo del nostro territorio – commenta l’assessore all’edilizia privata Stefano Brida –. Numerosi sono gli interpelli dei singoli cittadini che attendono da anni l’inserimento di un lotto edificabile per prima casa o la revisione della pianificazione urbanistica di alcuni lotti di proprietà. Il territorio di Predaia è vasto e complesso e per questo presuppone tempi burocratici non semplici. Dopo solo pochi mesi dall’adozione definitiva del Prg, intendiamo affrontare questo nuovo passaggio per dare risposte veloci alle richieste pervenute. Si prevede inoltre la predisposizione di un Regolamento Urbanistico Unico, allineato con la normativa provinciale, al fine di semplificare ulteriormente il lavoro ai nostri uffici e ai vari professionisti».