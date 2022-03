Guerra ucraina, Italia spaccata sul tema difesa. Papa: “Pazzia e vergogna per il riarmo”

Ieri, dopo le parole di Draghi a Zelensky in Parlamento, gli impegni italiani per l’Ucraina sono ormai chiari. Oggi, anche il Capo dello Stato durante il Congresso dell’associazione partigiani, Anpi ha parlato di “un momento drammatico e di ingiustificabile aggressione che fa ripiombare l’Italia in tempo di stragi”.

Mattarella con parole sulla stessa linea di quelle di Draghi, fa riferimento alla Seconda guerra mondiale, sostenendo che l’attacco non colpisce solo l’Ucraina, ma la “democrazia rigenerata dalla lotta al nazifascismo”.

Draghi dunque, rispondendo alle obiezioni, ha confermato che si sta lavorando per la cessazione delle ostilità e, che il nostro Paese intende rispettare l’impegno richiesto dalla Nato.

Il dibattito quindi, torna in Parlamento, con una maggioranza decisamente spaccata sulla decisione di aumentare fino al 2% le spese militari come impegno Nato, in prospettiva di una politica comune di difesa e di un esercito europeo.

Il tema, come detto, divide la maggioranza e dopo il voto a favore per l’aumento delle spese militari alla camera, la Lega con Salvini dichiara: “Totale appoggio al popolo ucraino, ma quando si parla di armi non sono felice e non mi sento di applaudire”.

“Non c’è da applaudire perché mandare armamenti al paese invaso dai russi è nostro preciso dovere “: replica secco del sottosegretario alla difesa. Ma ad essere poco allineati, sono soprattutto i 5 stelle. Intransigente la linea del ministro degli esteri Di Maio, favorevole a sostenere la resistenza del Presidente Zenlensky. Più fredda invece, la reazione di Conte che ammette: ”Non è questo il tempo di incrementare le spesa militare”.

Parole, al centro di un ordine del giorno che i 5 stelle presenteranno la prossima settimana per impegnare il Governo a non destinare altri fondi ad armamenti, ma sostenere le misure per contenere prezzi di gas e carburanti.

Posizione però, poco gradita da Letta che fin dall’inizio ha sollecitato l’invio di armi all’Ucraino e commenta: “Siamo pacifisti ma non ci gireremo mai dall’altra parte mentre è in atto un massacro”. A margine, anche il Papa si schiera contro la decisione, parlando di pazzia e di vergogna per il riarmo.