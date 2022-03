Francesca Barbacovi (FdI): «Con la Lega ottimo spirito di squadra»

Francesca Barbacovi è uno dei volti nuovi di Fratelli d’Italia. Mamma single lavoratrice con una figlia di 14 anni, 43 anni ad aprile, da circa 2 anni lavora nella distribuzione dei depuratori d’acqua per una azienda di Verona.

Prima si è sempre occupata di attività legate al ramo commerciale, ha gestito negozi di intimo a Trento ed è stata consulente per alcuni prodotti assicurativi.

«In realtà – spiega Francesca – sono militante silenziosa dentro Fratelli d’Italia ormai da 13 anni. Seguivo il movimento da fuori perchè mi mancava il coraggio di mettermi in gioco attivamente»

Pare che a dare l’ultima decisiva spinta a Francesca Barbacovi per entrare sulla scena politica trentina sia stata data da un compagno dell’asilo: tale Cristian Zanetti, ex di Forza Italia ed ora consigliere comunale di Trento nelle file di Fratelli d’Italia. «Mi ha convinta a candidarmi alle ultime comunali, anche se ho fatto campagna elettorale per lui, sono andata a dormire una sera con l’ansia di dover decidere, e poi al mattino mi sono ritrovata candidata, per mia volontà naturalmente»

Dopo le elezioni amministrative di Trento è stata nominata Segretaria cittadina di Trento e Responsabile del Dipartimento Regionale Lavoro e Crisi Aziendali. Tra le sue battaglie c’è quella legata alla sicurezza del capoluogo trentino che purtroppo negli ultimi anni è diventata ostaggio di criminalità, spaccio e degrado. «A livello comunale ci interessa tutelare la sicurezza dei cittadini, ma il sindaco e il centro sinistra su questo tema fanno spesso orecchie da mercante, anche se rispetto al precedente Sindaco qualche passo in avanti è stato fatto. Ma è ancora poco».

Com’è il clima dentro Fratelli d’Italia?

«Il clima è ottimo, dinamico e molto collaborativo. Abbiamo in programma molte iniziative per far emergere i molti problemi del nostro territorio per poi così tentare di trovare soluzioni valide. La collaborazione fra entità comunali e provinciali è molto attiva».

Quali sono le figure di riferimento del partito?

«Il nostro principale punto di riferimento, che detta la linea politica del movimento, è il commissario regionale Alessandro Urzì e dopo di lui il suo vice Cristian Zanetti. Poi Claudio Cia che è capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio provinciale e Pino Urbani in comune che guida i tre consiglieri che, pur con caratteristiche diverse collaborano molto bene»

Quali sono le prossime battaglie che intendete intraprendere anche in vista delle prossime elezioni provinciale del 2023?

«Oltre la sicurezza dei cittadini, il tema che sarà affrontato è quello della crisi energetica che purtroppo si protrarrà per parecchi anni»

A che punto siete a livello provinciale con il dialogo con la Lega?

«Premetto che l’argomento non mi compete, posso dire che da parte nostra ci sono grandi aperture e una forte collaborazione. Si dice tanto che fra noi c’è dell’astio, ma invece non è assolutamente vero. Qualche visione diversa c’è, ma poi sui valori importanti noi siamo sempre allineati con la lega e in tal senso c’è grande spirito di squadra. A livello nazionale diciamo che c’è più distanza, ma è normale visto che i due partiti sono uno in maggioranza e l’altro all’opposizione»

Hai un obiettivo ben definito?

«Se il partito avesse bisogno di me per una possibile candidatura alle elezioni provinciale del 2023 io sarei felice di dare il mio apporto per far crescere ulteriormente il partito. Ma deve decidere il partito soprattutto sui temi definitivi da affrontare in coordinamento con il centrodestra»

Che ne pensa del governo Draghi?

«È assolutamente inadeguato, come il precedente Conte Bis. Siamo passati dalla padella alla brace. C’era speranza quando si è insediato il nuovo premier Draghi. Purtroppo andando avanti questa fiducia è scemata piano piano. Il voto è davvero molto negativo»