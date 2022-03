Fai della Paganella: venerdì la presentazione del corso soccorritori della Croce bianca

Se da qualche tempo sei insoddisfatto, capisci che rimanere nella propria sfera personale è poco gratificante, se hai voglia di metterti alla prova in qualcosa di più grande, se “quella vocina che hai dentro” ti stimola ad aprirti agli altri, se dalla riflessione vuoi passare all’azione, allora noi della Croce Bianca Paganella facciamo al tuo caso e siamo pronti ad accoglierti nella nostra grande famiglia.

È questo il messaggio lanciato dall’associazione che è al servizio dei residenti dei cinque Comuni della Paganella (circa 5000 persone) e degli ospiti presenti durante la stagione estiva ed invernale (circa trentamila persone) L’associazione è attrezzata in maniera adeguata con cinque ambulanze allestite con le dotazioni più moderne.

Una peculiarità dell’ associazione è quella di avere al proprio interno “il gruppo soccorso piste”, il primo fondato in Trentino, che presta servizio sulle piste della Paganella, per partecipare al quale occorre essere buoni soccorritori ed ottimi sciatori, per le condizioni di difficoltà e pericolo ambientale nel quale si svolge l’aiuto all’infortunato.

Se la decisione di esserci, di voler diventare soccorritore viene dal cuore, la preparazione necessaria per essere soccorritore viene dalla formazione, dare aiuto agli altri in situazione di emergenza prevede conoscenza, capacità, gestione di situazioni complesse.

La solidarietà piena e l’aiuto efficace del volontario soccorritore richiedono una formazione continua, integrante ed ineludibile del proprio servizio. Per formare ed accogliere nuovi volontari la Croce Bianca Paganella ha programmato un nuovo corso dedicato a coloro che desiderano per la prima volta accostarsi al mondo del soccorso.

Il corso è di circa ottanta ore ed è pianificato nei mesi di aprile e maggio con esame finale i primi giorni di giugno. Se hai interesse e desideri informazioni sei quindi invitiamo venerdì 1°aprile ad ora 20,30 presso l’oratorio di Fai della Paganella alla presentazione del corso. Per informazioni: Croce Bianca Paganella sede 0461/583070. Mail info@crocebiancapaganella.it WhatsApp +39 391 482 2560

