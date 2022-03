Corea del Nord spara missile balistico verso il mar del Giappone: si pensa ad una provocazione nei confronti degli Usa

La Corea del Nord avrebbe sparato un missile balistico intercontinentale verso il mare del Giappone. La notizia del lancio, è stata resa nota dal Presidente sudcoreano Moon Jae, che ne ha espresso il suo disappunto. Secondo il Presidente di Seul infatti, l’azione violerebbe la moratoria autoimposta sui test e le risoluzioni Onu.

Potrebbe non essere un caso, che la mossa arrivi proprio nel giorno in cui la Nato si riunisce a Bruxelles, insieme al Presidente americano, Joe Biden per discutere su come agire contro la crisi del conflitto in Ucraina. Infatti, secondo gli analisti si tratterebbe di una chiara provocazione nei confronti degli Stati Uniti.

Intanto, il ministero della Difesa giapponese ha fatto sapere che il missile sarebbe caduto a circa 170 km dalle coste di Aomori, nella zona economica esclusiva giapponese. Secondo Washington e Seul, il regime starebbe testando la tecnologia di un nuovo missile balistico intercontinentale, potenzialmente con maggiore portata e un aumentato di potere distruttivo. In risposta all’ultimo lancio, il governo di Tokyo ha chiesto l’apertura di una conferenza per la sicurezza nazionale.

