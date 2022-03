Continuano le segnalazioni di invivibilità nelle case Itea a Trento

Continuano le segnalazioni da parte dei residenti delle case Itea dopo la pubblicazione di due articoli legati ai rumori molesti che ormai da anni due famiglie devono sopportare.

Il primo riguardava un’infermiera costretta a vivere questo incubo da ormai oltre 2 anni mentre la seconda storia, simile alla prima, è ricondubile ad una mamma pachistana con 3 figli che stanno facendo impazzire un intero condominio da 10 mesi. In entrambi i casi nonostante richieste di aiuto, lettere ed email inviare a Itea la situazione rimane sempre la stessa.

Anche nei casi che andiamo a riassumere riguardano segnalazioni di gravi disagi in materia di vivibilita’ e situazione di violazione delle norme comportamentali (urla, schiamazzi etc.)

A Trento sud in via Fermi una situazione persiste da oltre tre anni nonostante le segnalazioni giunte ad Itea. Quasi tutte le sere in un appartamento dove abita una madre single con figlia adoloscente vengono trascinati mobili, sedie e vengono lanciati suppellettili. Dopo la segnalazione dell’inquilina di sotto, per dispetto, i rumori sono raddoppiati.

La vittima scrive che pensa che la “molestatrice” abbia addirittura incrementato i rumori per una forma di rappresaglia nei suoi confronti. Le segnalazioni sono regolarmente sempre state fatte prima alla fiduciaria di zona della cooperativa kaleidoscopio e poi ai funzionari del servizio vivibilita’ di itea senza soluzioni di tregua. Risultato: zero assoluto.

Sempre da via Fermi arrivano altre segnalazioni dove la quiete familiare è ormai solo un’utopia. Residenti che scavalcano il cancello la notte, litigi a qualsiasi ora del giorno e della notte, via vai di persone da molti appartamenti per 24 ore al giorno, grida sul balcone, immondizie lasciate da persone che non si caspice come abbiano la chiave del condominio pur non abitando nello stesso.

Da anni viene richiesta l’installazione di telecamere come deterrente, e le chiavi che dall’autorimessa portano alle scale per così non far salire gli estranei. Ma senza alcun esisto. «Abbiamo segnalato le numerose manutenzioni ordinarie e straordinarie da fare ormai da anni alla signora Gabriella Maffioletti, che ci seguiva prima e che abbiamo notato sul giornalino di Itea essere ora nel comitato amministrativo, e attendiamo sue notizie presto»

Presso il complesso Magnete dal luglio 2021 c’è un grave problematica irrisolta. Riguarda lo sfratto di una famiglia di nomadi. Qui la situazione è anche tragicomica. L’Itea chiede agli inquilini una documentazione fotografica per poter imputare le spese di conferimento errato dei rifiuti. Ogni operazione di smaltimento rifiuti non conforme costa infatti 60 euro da spalmare su tutti i residenti, quando non si puo’ ricondurre il rifiuto indifferenziato al titolare.

Nel caso specifico, visto che la cosa ormai si riprete dalla notte dei tempi, gli inquilini di via Passaggio Disertori si sono trovati a pagare cadauno nelle spese condominiali oltre 100 euro di pulizia area rifiuti a causa della discarica che la famiglia Rom lascia presso l’isola ecologica adibita al conferimento rifiuti di tutti i condomini (beni strumentali, da conferire al crm).

Pare che alla fine, dopo 6 lunghi anni di continui sorprusi subiti dagli inquilini, e una morosità durata oltre due anni, la famiglia finalmente sia stata sfrattata definitivamente. La lista dei così detti comportamenti incivili è lunga: rotture continue del portone ingresso, occupazione dei posti macchina per i disabili, lordamento giroscale, imbrattamento mura giroscale, urla e schiamazzi ad ogni ora del giorno e della notte.

Il Magnete rimane comunque una polveriera con gravi problemi organizzativi.

