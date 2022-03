Con Vasco riparte il rock: avvio del tour da Trento e nuovo brano in collaborazione con Marracash

Vasco Rossi e Marracash uniscono le forze (e le voci) per regalarci una nuova versione di “Pioggia Alla Domenica”, che, arricchita dal testo del rapper, uscirà domani venerdì 25 marzo. Per l’occasione il cantautore ha rilanciato il concertone di Trento, previsto per il 20 maggio, e che aprirà il suo tour di quest’estate.

I proventi del brano (la cui versione originale fa parte dell’ultimo album di Vasco, “Siamo Qui”, uscito nel 2021) saranno donati in beneficienza a Save The Children, ong che in queste ultime settimane si sta impegnando nella tutela dei bambini vittime della guerra in Ucraina.

Vasco è sempre stato un artista solitario, non ha mai amato le collaborazioni. Infatti nel corso della sua carriera discografica ha affiancato la sua voce a quella di altri in sole due occasioni: nel 1991 in un cameo per «Quattro amici al bar» di Gino Paoli senza nemmeno apparire sulla copertina, e nel 2016 era in «Tutti contro tutti» degli Stadio del suo amico Gaetano Curreri.

“Non ho mai voluto fare duetti perché negli anni ’90 i duetti non erano artistici, erano fatti per mettere insieme due persone e per farsi conoscere agli altri.” –affermava ieri il rocker in una diretta Instagram con Marracash– “ma in questi nuovi featuring che sono molto belli, sono fatti molto bene, è geniale unire il rap alla parte melodica”.

D’altro canto Marracash nasconde a stento l’immensa soddisfazione che questa collaborazione gli ha portato, e racconta di quanto Vasco sia un’ispirazione: “Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ’900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre”

“Mi piace Marracash — dice Vasco al Corriere della Sera — . È nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore”. Qualche mese fa il rapper gli aveva domandato di poter campionare “Gli angeli” per un brano del suo album, e da lì la collaborazione si è allargata. “Ne è venuta fuori un’autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

Tra l’altro, Vasco sarà il primo a riaprire le porte al mondo dei concertoni dal vivo dopo due anni di pandemia: l’ultima volta che più di 20 mila persone si sono raccolte insieme per un concerto è stata nell’estate del 2019. Ora si torna a fare sul serio: oltre a Trento, dove si fermerà per una settimana per il cconcerto zero del suo tour, ci sono altri 10 show per un totale di 635 mila biglietti già venduti.

L’ultimo decreto legge ha dato speranza agli organizzatori: dal 1° di aprile le capienze degli impianti sportivi tornano al 100%, e un mese dopo cadrà l’obbligo di mascherina nei “luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico”.

Comunque, si astengono dal cantare vittoria troppo presto, dato che il decreto non fa riferimenti precisi riguardo al distanziamento in palazzetti e stadi durante un concerto (più difficile da assicurare, in platea o sul prato, rispetto a quando si assiste ad una gara sportiva): le diplomazie sono al lavoro.

Il calendario estivo dei concerti in Italia non ha caselle vuote e, anzi, le sovrapposizioni sono molte. Nei prossimi mesi si concentreranno gli show rimandati a causa del Covid nel 2020 e nel 2021, oltre che quelli del tutto nuovi.

Come i Rolling Stones che, dopo essere stati fra i primi a ripartire negli Stati Uniti, fanno anche in Europa con un tour che debutta il 1° giugno da Madrid e sarà a San Siro il 21 giugno.

Fra le star internazionali da grandi numeri anche Elton John (S. Siro, 4 giugno), Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica (16-19 giugno al Firenze Rocks).

In attesa del tour mondiale che partirà a ottobre, i Måneskin hanno un’Arena di Verona a fine aprile e il Circo Massimo il 9 luglio.

Altri concerti a grande impatto numerico saranno il Jova Beach Party in partenza il 2 luglio da Lignano, i due appuntamenti a Campovolo con Ligabue (4 giugno) e con il concerto contro la violenza sulle donne di Mannoia, Emma, Amoroso, Giorgia, Elisa, Nannini e Pausini (11 giugno). Altri italiani con stadi in attesa sono Ultimo, Cremonini, Salmo, Pezzali e Mengoni.

