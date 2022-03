Caro energia, il muro europeo alle pretese di Mosca: cosa potrebbe succedere

Ieri, l’annuncio di Putin contro i Paesi ostili, ha fatto schizzare il prezzo del gas del 30%. La procedura adottata dal Presidente è iniziata con l’ordine alla banca centrale russa di sviluppare entro una settimana, un meccanismo per far si che i pagamenti per il gas di Mosca da parte dei cosiddetti Paesi ostili, tra i quali rientra anche l’Italia, siano fatti solo in rubli.

Con questa presa di posizione, sembra ormai chiaro e ufficiale che da entrambe le parti la partita dell’invasione dell’Ucraina si stia giocando sul tema energia.

Dal punto di vista tecnico, visto che la maggior parte delle banche russe è sottoposta ad embargo, per Eni o altre aziende del settore diventerebbe complicato comprare rubli per acquistare il gas, ma l’intenzione di Putin è chiara.

Infatti, con questa mossa lo scopo della banca centrale russa, oltre a dover congelare le riserve di valuta estera presso altre banche centrali, è quella di far confluire nel Paese dollari ed euro, sostenendo contemporaneamente il rublo e puntando a disinnescare le sanzioni.

Ora, dopo la presa di posizione di Mosca, potrebbero essere due le possibilità. La prima è che gli stati europei si rifiutino di pagare in rubli, decisione già persa dalla compagnia petrolchimica austriaca. La seconda ipotesi potrebbe portare gli stessi Stati a chiedere delle azioni in termini di pagamento o rinegoziazioni in cui reclamare nuove clausole.

Secondo, il consulente economico di Draghi, accettare la richiesta di Mosca significherebbe automaticamente violare le sanzioni. Della stessa opinione, anche il Ministro dell’economia tedesco che ha classificato come violazione di contratto la pretesa russa di essere pagati in rubli. La decisione sul comportamento degli Stati membri sarà discussa già venerdì mattina, durante il vertice europeo dei capi di Stato.

