Arco: la gratitudine all’Amministrazione Comunale della scuola materna con colori e creatività

Una iniziativa inaspettata e quindi ancora più gradita: mercoledì 23 marzo gli assessori Dario Ioppi (sport) e Gabriele Andreasi (ambiente) con Sandra Santoni (giovane in servizio civile all’Ufficio ambiente) sono stati invitati dalla scuola materna di via Capitelli a un incontro con i bambini e le educatrici, che hanno voluto esprimere all’amministrazione comunale la loro gratitudine per due iniziative particolarmente gradite.

Queste ultime sono il corso di sci a tariffa agevolata a Bolbeno, reso possibile da una convenzione stipulata con il Comune di Borgo Lares, e «Pedalare, rinverdire e migliorarsi», la novità con cui venerdì 11 marzo il Comune di Arco ha partecipato a «M’illumino di meno», la festa internazionale del risparmio energetico invitando i bambini a recarsi a scuola in bicicletta o a piedi, potendo così ritirare un premio a tema.

L’espressione della gratitudine è avvenuta alla maniera dei bambini, ovvero con colori e creatività attraverso due grandi cartelloni, consegnati uno all’assessore Ioppi (per il corso di sci) e l’altro all’assessore Andreasi e a Sandra Santoni (per «M’illumino di meno»).

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità