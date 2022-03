Traffico di droga, feci e “homeless” che bivaccano: la situazione fuori controllo in via Torre Verde

La situazione di degrado che si presenta davanti al condomino Bristol è ormai fuori controllo. L’edificio si trova praticamente in centro, in Via Torre Verde. Sono moltissime le lamentele da parte dei condomini.

All’interno dell’edificio ci sono, fra l’altro anche la sede del Consorzio dei Comuni e vari uffici di notai e commercialisti. Sono decine le persone che durante la giornata bivaccano sotto i porticati del condominio.

Queste persone, non avendo un posto dove stare, si avvolgono all’interno di alcune coperte e si mettono davanti alle porte della struttura cingendola involontariamente d’assedio.

Gli “homeless” dormono, mangiano, bevono, buttano a terra la spazzatura e fanno i loro bisogni fisiologici proprio lì, sotto il portico in via Torre Verde.

La stessa scena si ripresenta quotidianamente da mesi ormai e la tensione è sempre maggiore. La situazione è insostenibile. Dai responsabili del condominio, vengono chiamate quotidianamente le forze dell’ordine.

Gli agenti arrivano sul posto e cercano di mandare via con gentilezza le persone che bivaccano. Questi se ne vanno e, appena un paio d’ore dopo, si ripresentano sul posto.

Il problema ritorna e le forze dell’ordine non possono fare nulla per risolverlo. Gestire questa problematica risulta sempre più difficile, i condomini sono stremati.

Tutto questo comporta anche centinaia di euro di spese di pulizia straordinaria per il condominio. Quando il luogo viene liberato dai suoi occupatori, è infatti sempre cosparso di feci, urina, immondizie varie e bottiglie di vino.

Preoccupa inoltre l’avvento della stagione calda con la quale probabilmente gli odori saranno amplificati. Non è tutto. Il luogo è infatti sede di spaccio oltre che di degrado.

Secondo alcuni condomini infatti, proprio nella parte posteriore dell’edificio, dove ci sono le uscite d’emergenza del consorzio dei comuni, durante giorno e notte, ci sarebbero dei tossici intenti ad assumere sostanze stupefacenti e a spacciare.

Secondo le testimonianze, questi uomini non si farebbero alcun problema ad utilizzare siringhe per drogarsi anche durante la giornata, sotto gli occhi di tutti.

Il traffico di droga e la presenza massiccia di “homeless” rende il condominio invivibile. La situazione grida vendetta poiché va avanti ormai da mesi senza che nessuno riesca a porle fine.

