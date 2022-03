Putin: “Non accetteremo più dollari e euro per il pagamento del gas”

Niente più pagamenti in dollari o in euro per la Russia. Il Presidente Putin ha affermato oggi che come pagamento per il gas consegnato all’Europa, l’unica moneta accettata sarà il rublo.

E’ arrivata oggi la notizia che fa tremare l’intero occidente e che potrebbe tagliare fuori intere nazioni dalle risorse di gas. Il monopolio del rublo è infatti nelle mani delle banche russe le quali sono legate al governo del paese stesso.

Si attendono dunque ulteriori sviluppi in merito a quanto accadrà in futuro e che peso avrà questa decisione sull’acquisto del gas per i paesi europei.

