Murato il bar Nuraghe di Borgo. Monica Cadau aveva strappato nuovamente i sigilli

Ieri Monica Cadau aveva nuovamente strappato i sigilli del bar Nuraghe di Borgo dopo l’ennesimo provvedimento di revoca della licenza. Per questo dopo una riunione fra la polizia Locale, i Carabinieri e il sindaco Enrico Galvan, si è deciso di attivare una ditta specializzata per procedere alla muratura delle entrate dell’esercizio commerciale.

L’ennesimo provvedimento non ha nulla a che vedere con il Covid e con le mancate regole sulla sicurezza per l’emergenza sanitaria. È giusto precisarlo, come è giusto ricordare che per il reato commesso (per 4 volte) Monica Cadau rischia da 2 anni e mezzo a 8 anni di carcere.

A questi vanno aggiunti anche i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le denunce quindi ad oggi sarebbero sei. L’operazione è stata eseguita, dopo l’ennesima denuncia, perchè la donna non ha nessuna titolarità per aprire l’esercizio pubblico.

Il giorno 7 marzo il nostro giornale aveva ipotizzato la muratura degli accessi del bar. (leggi qui l’articolo) Questo infatti è previsto dalla legge provinciale 9 del 14 luglio 2000 all’articolo 26 comma 18. (dispositivo dell’art. 100 TULPS)

Per Monica Cadau ora scorrono davvero i titoli di coda su una vicenda che è diventata famosa anche oltre i confini nazionali per la sua bizzarria. Con oggi è stata messa una pietra tombale sulla vicenda che i «borghesani» ricorderanno per un bel pezzo.

