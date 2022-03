Italia, allarme siccità: a rischio il 30% della produzione agricola

Non solo in Trentino ma in tutta Italia scatta il rischio siccità. Non piove da quattro mesi nella Pianura Padana, il Po è asciutto e i campi sono secchi, tanto che gli agricoltori lanciano l’allarme.

“Situazione di estrema siccità idrologica“, si legge nel bollettino delle Autorità del Po. Inoltre, considerata la crisi del grano, con il blocco delle importazioni da Russia e Ucraina, l’arrivo della siccità peggiora la situazione. Alcuni analisti provano a dare i numeri, sostenendo che a causa della siccità, circa un terzo ( il 30%) della produzione agricola sia a rischio.

Attualmente le zone più colpite dalla secca si trovano in nord-Italia e in queste aree, negli ultimi tre mesi si sono registrati meno di 20 millimetri di precipitazioni, dati che secondo Claudio Cassardo, docente di Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Torino, sarebbero “tipici di ambienti desertici“.

Il drastico calo delle precipitazioni, avrebbe provocato anche una serie di conseguenze negative associate all’alta pressione che bloccando la circolazione dell’aria, ha favorito il ristagno dell’inquinamento.

Mentre si attendono le annunciate precipitazioni di aprile, i numeri dell’attuale situazione appaiono piuttosto chiari: da dicembre a fine febbraio l’Italia ha ricevuto l’80% di pioggia e il 60% di neve in meno rispetto alla media stagionale.

