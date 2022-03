Guerra Ucraina, i sondaggi di Pagnoncelli: il 69% degli italiani non la pensa come Draghi

Ieri, dopo l’intervento in video-collegamento del Presidente Zelensky a Montecitorio, la parola è stata data al Premier Draghi, il quale in risposta ha spiegato che davanti ai massacri, l’Italia farà tutto il possibile.

Appare piuttosto chiara la posizione di Draghi sulla situazione e, condannando le azioni di Putin ha chiarito come l’Italia continuerà ad inviare aiuti militari alla resistenza. Ma dal sondaggio la posizione del premier non sarebbe sostenuta molto dal popolo italiano, visto che la maggior parte vorrebbe invece negoziare con Putin.

Sulla presa di posizione del Governo nei confronti della guerra e sulla generale situazione internazionale, sono stati presentati dal Presidente da Nando Pagnoncelli dei dati di un sondaggio molto interessanti durante il programma “Di Martedì” su La7,

Pubblicità Pubblicità

Il sondaggio ha esplorato le ultime opinioni degli italiani sulla guerra Russia-Ucraina, riportando il punto di vista sulla Russia e la posizione di Mario Draghi.

In particolar modo, sono state indagate le opinioni degli intervistati in merito agli accadimenti delle prossime settimane: anche se un terzo degli intervistati non è in grado di dare una risposta, il 39% ritiene che Putin stia vincendo, mentre il 28% ritiene che la vincitrice sia Kiev

Riguardo le decisioni di mettere un punto definitivo al conflitto, la maggioranza degli intervistati (il 43%) pensa che l’Ucraina dovrebbe arrendersi, soprattutto visto l’esito della resistenza in termini di vite umane.

Pubblicità Pubblicità



Al contrario, il 42% ritiene che nonostante le perdite di vite umane, l’Ucraina dovrebbe continuare la sua missione di resistenza. Il restante 15% invece, non si esprime.

A margine dalle ultime decisioni prese dal Governo, il sondaggio scava anche nell’opinione degli italiani sul comportamento che l’Italia dovrebbe assumere a riguardo.

Per il 69% l’Italia dovrebbe negoziare con la Russia, quindi evitando di inviare armi in Ucraina, trovando una mediazione, mentre solo, il 21% degli intervistati si è detto a favore della linea dura, finora intrapresa. Del totale, il 10% non si esprime.

Infine, alla luce di una minaccia nucleare russa, Pagnoncelli ha misurato il timore italiano di una terza guerra mondiale. Per scongiurare il pericolo di una guerra la posizione di Unione Europea, Nato e Ucraina di mostrarsi forti nei confronti di Russia è quella giusta per il 42%. Il 29% ritiene invece, che non si arriverà ad una terza guerra mondiale, mentre il 15% pensa che il Presidente ucraino, Zelensky dovrebbe abbandonare la guida dell’Ucraina.

Quindi, i dati permettono di capire che la maggioranza degli italiani è per la realpolitik, una politica concreta, fondata sugli interessi, con Pagnoncelli che sottolinea come il nostro non sia il Paese del peacekeeping, ovvero un Paese che punta ad un’operazione di mantenimento della pace