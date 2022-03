Grosso incendio tra i comuni di Lavis e Giovo, in azione 8 squadre dei vigili del fuoco

L’allerta è scattata poco prime delle 13.00 di oggi, 23 marzo 2022, sul confine dei comuni di Giovo e Lavis. I vigili del fuoco di Lavis, Giovo, Meano, Faedo, San Michele all’Adige, Zambana, Nave San Rocco e Trento, intervenuti con la Cisterna d’acqua si sono subito portati in località Maso Rosabel per spegnere l’incendio divampato che si vede a chilometri di distanza.

Attualmente le squadre dei vigili del fuoco stanno operando in massa sul fronte dell’incendio per mettere in sicurezza la zona interessata. Sul posto anche gli Agenti del Corpo Forestale Provinciale e il Custode Forestale. Le cause sono in corso di accertamento, e nel merito sono aperte tutte le ipotesi.

