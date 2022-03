Deroga del Governo, medici e sanitari ucraini potranno esercitare anche in Italia fino al 4 marzo 2023

L’accoglienza del popolo ucraino in fuga dalla guerra, si allarga sempre di più. Ora, gli infermieri, i medici e tutti gli operatori sanitari arrivati in Italia dopo il 24 febbraio, potranno lavorare nel nostro Paese fino al 4 marzo 2023 “in deroga al riconoscimento dei titoli”.

Nonostante i diplomi e le lauree ucraini non sarebbero riconosciuti in Italia, un decreto-legge pubblicato lunedì consentirebbe “l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti ucraini” che hanno lascito il Paese a causa del conflitto.

Il decreto lascerebbe margine di scelta sulla tipologia di contratto e dall’Associazione medici stranieri in Italia la notizia è stata accolta positivamente. Al momento, sulla procedura dei controlli da effettuare prima dell’ingresso in servizio, ne stanno discutendo i Ministeri dell’Università e della Salute, soprattutto perché in Ucraina non esiste un ordine professionale di infermieri e medici.

Pubblicità Pubblicità

Quindi, chi tra i nuovi arrivati, avrà il desiderio di lavorare in Italia, dovrà compilare un documento online che farà ricevere il Passaporto europeo per riconoscere le qualifiche professionali dei rifugiati. Il documento, introdotto dall’Unione Europea da circa 3 anni, ha l’obiettivo di dare l’opportunità ai profughi di trovare un lavoro più facilmente, indicando le proprie competenze professionali.

Sapendo che molti sanitari sono rimasti in Ucraina per l’emergenza legata al conflitto, non si attendono numeri molto elevanti. In ogni caso, la misura potrebbe aiutare la mediazione culturale con tanti pazienti che gli ospedali si troveranno ad assistere. Infine, nel decreto viene chiarito che per un’eventuale stabilizzazione dei lavoratori sarà indispensabile verificare la qualità della formazione.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità