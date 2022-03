Caro energia, Bruxelles: ok agli aiuti di Stato. Adottato un nuovo quadro per dare flessibilità

Da Bruxelles arriva l‘ok agli aiuti di Stato che punteranno a contenere il caro energia e l’impatto negativo della guerra in Ucraina, sulla ripresa della economica europea.

“Dobbiamo agire in modo coordinato e consentire agli Stati dell’unione di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per fare fronte a questa situazione senza precedenti”: Ad annunciarlo è stata la Commissaria alla concorrenza europea, Verstager secondo la quale, sarà fondamentale sostenere le imprese nei settori gravemente colpiti.

Come lo fu per la pandemia, anche in questa situazione la presenza di aiuti di Stato, nonostante vietati perché danneggiano la concorrenza del mercato, rappresenterebbero una misura necessaria per salvare molte aziende dal rischio di chiusura.

Dunque, i Governi saranno liberi dai vincoli europei e potranno così, aiutare filiere produttive ed imprese a superare questa nuova crisi post-pandemica. Oltre al via libera agli aiuti di Stato, da Bruxelles arriva un altro intervento per mitigare le conseguenze del caro energia e la dipendenza europea dalla Russia. La Commissione infatti, avrebbe presentato una proposta legislativa per imporre gli Stati membri di fare scorta di gas entro il prossimo novembre, riempiendo i depositi almeno fino all’80%.

L’obiettivo della proposta si inserisce in uno spirito di solidarietà, garantendo così, che gli stoccaggi di gas possano essere condivisi in tutta l’unione. Secondo Draghi, per trovare soluzione al caro energia, l’Unione dovrebbe provvedere ad acquisti centralizzati per tutti i Paesi membri. Tema che verrà discusso domani in sede di Consiglio Europeo.

