Ambulatori area medica Rovereto: avvio prove di funzionalità respiratoria

Grazie all’acquisizione di uno spirometro da parte degli ambulatori di area medica e alla collaborazione con l’Unità operativa di pneumologia di Arco l’ospedale di Rovereto offre un nuovo servizio per i cittadini: le prove di funzionalità respiratoria (PFR), un esame di fondamentale importanza nella diagnosi e nei controlli periodici dei pazienti affetti da patologia respiratoria, in particolare Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), una delle patologie croniche più comuni nella popolazione.

Fino ad oggi l’ospedale di Rovereto non era dotato di questa diagnostica, ma con l’acquisizione di un apparecchio spirometrico e grazie alla collaborazione con i colleghi della pneumologia di Arco già dal mese di febbraio alcuni pazienti ricoverati a Rovereto hanno potuto effettuare le prove di funzionalità respiratoria.

Dal 1° aprile potranno accedere al nuovo servizio anche gli esterni prenotando l’esame al Cup.

Gli esami vengono eseguiti dagli infermieri degli ambulatori di area medica dell’ospedale di Rovereto mentre il personale medico dell’Unità operativa di pneumologia di Arco provvederà alla refertazione grazie all’utilizzo della telemedicina.

Possono accedere al nuovo servizio i pazienti ricoverati all’ospedale di Rovereto o in post-dimissione e gli utenti in cui l’esame si renda necessario per conferma diagnostica o per controllo di patologia respiratoria cronica, oltre a quelli in diagnostica preoperatoria.

