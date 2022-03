“A scuola senza auto”: la sfida tra le scuole al 100% in mobilità sostenibile

Si concluderà venerdì 25 marzo, la nuova edizione della gara “A scuola senza auto”, un ‘iniziativa ideata per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità sostenibile e promuovere alternative per raggiungere la scuola. Al concorso partecipano un totale di 1500 persone tra bambini e personale scolastico di 21 scuole primarie di Trento.

All’iniziativa aderiscono anche i partecipanti dei cinque piedibus attivi a Mattarello, Vela, Schmid, Cognola e S. Anna, che accompagnano 92 bambini, con 62 volontari per turno.

La sfida “A scuola senza auto”, propone anche un piccolo premio finale alle classi che per tutta la settimana raggiungeranno il 100% di mobilità sostenibile. Oltre a sostenere l’iniziativa, le famiglie sono invitate a rispondere ad un questionario che punta a far riflettere sulle diverse alternative di trasporto per raggiungere il lavoro o la scuola, migliorando la mobilità. In occasione della sfida tra le scuole e in accordo con l’istituto comprensivo Trento 2, la polizia locale, la circoscrizione Argentario, gli uffici Mobilità sostenibile e Gestione strade e parchi, a Cognola per tutta la settimana si sperimenterà dalle 7.40 alle 8 il senso unico sulla strada che porta da via Ponte Alto a via San Vito.

